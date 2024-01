Nico de Brigada Cola involucrado en un nuevo hecho delictivo

Javier Belgeri, conocido como Nico de Brigada Cola, fue captado por una cámara de seguridad mientras robaba en un supermercado Día ubicado en zona norte.

En las imágenes se veía que el actor salía del local con un gesto sospechoso y el personal de seguridad tuvo que correrlo por la calle para verificar si se había llevado algún producto sin pagar.Esta no es la primera vez que Belgeri es protagonista de un hecho delictivo sino que en 2005 fue detenido tras robar un kiosko en la localidad de San Martín (provincia de Buenos Aires). Además, ese mismo año, fue señalado por presunto intento de robo en un gimnasio en esa misma ciudad.



El actor logró evitar la cárcel gracias al trabajo de su abogado.

"Fue acusado de robar equipos de música de un gimnasio. La Policía lo atrapó cuando intentaba venderlos pero una estratagema de su abogado le permitió salir en libertad después de cinco días de detención. También tiene otra causa por el robo de un televisor en una pizzería", detallaron en PRONTO.

El actor se hizo famoso en la década del noventa por su papel de Nico en la serie Brigada Cola, en la que también participaron personalidades como Guillermo Francella y Emilio Disi. Su vida no fue fácil ya que, según contó en el ciclo Seres Libres (Crónica), sufrió adicciones desde los 13 años.

"Mi primera adicción fue al alcohol. Ahí fue donde me agarré mi primer pedo y le daba duro. Esa fue una puerta que se abrió, física o espiritualmente, a que yo pase directamente sin escalas a la cocaína”, contó en diálogo con Gastón Pauls.

Javier Belgeri era protagonista de Brigada Cola junto a grandes actores como Guillermo Francella y Emilio Disi.

“El mambo era sentir esa adrenalina de creerme el león y hablar, me sentía más lúcido. Tenía 14. Y a los 15 ya estaba hundido en un mar de cocaína que no me terminó matando porque creo que estuvo la mano de Dios. Tenía alucinaciones. En una habitación tapado y acostado veía ratas que me miraban con los ojos iluminados y se iban y, hasta he visto en un reflejo a la parca. Esas cosas me hicieron asustar, pero igual seguía porque el cuerpo me lo pedía. Me encerraba solo a tomar”, añadió.

Sobre su cruda historia, Belgeri recordó: “Tuve una depresión terrible a raíz de las otras cosas que consumía. Había empezado a consumir paco. Es muy adictivo, es algo que te seduce, que es rico, que le gusta a tu cuerpo y que te quedás pegado. No se como hizo Dios pero me sacó al toque. Estuve 9 meses, terminé en la calle, hasta que fui al Hospital Borda y le pedí ayuda a los médicos”.

Fuente: Paparazzi