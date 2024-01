Confirmado: Claudio Bieler le dijo “adiós” a Atlético de Rafaela

El final de la novela entre Atlético de Rafaela y Claudio “Taca” Bieler fue el esperado, pero no feliz: el goleador se despidió este viernes del club y de la hinchada a través de las redes sociales. Pero no mencionó al DT, Ezequiel Medrán.

“Lamentablemente Me toca anunciar que no voy a seguir siendo jugador de este glorioso Club” inició el posteo el oriundo de Vera. Y agregó: “Qué siento mientras escribo estas líneas? Gratitud por la oportunidad que me brindó esta institución, tranquilidad por haberlo dejado todo por el equipo y un poco de melancolía al tomar esta decisión! Insisto en que este club era mas que mi casa, ERA MI FAMILIA, Me hubiera gustado que el final fuera otro.... pero bueno.... me quedo con la tranquilidad de que deje lo mejor de mi!!”.

Después, agradeció a dirigentes, cuerpo médico, utileros, kinesiólogos, jefe de prensa.... pero no al director técnico, Ezequiel Medrán, quien le habría comunicado que no sería tenido en cuenta como primera opción durante el 2024.

Bieler, de 39 años, había regresado a Atlético de Rafaela en 2020, con el regreso del fútbol, tras la pandemia. En su segundo ciclo disputó 114 partidos y convirtió 46 goles. Estos, sumados a los 62 de la primera etapa, hizo que superara a Gonzalo Román Del Bono como máximo goleador de la historia del profesionalismo cremoso.



DELGADILLO, SIN RENOVAR Y BRAVO, CERCA DE CENTRAL

Otro que aún no resolvió su continuidad es Nicolás Delgadillo. Al igual que Bieler, se le terminó el contrato el 31 de diciembre. Y aún no se renovó. Todo hace suponer que, como el goleador y Marcos Peano, su futuro está lejos de barrio Alberdi.

Quien también se iría sería Agustín Bravo. El defensor estaría en la mira de Rosario Central y podría continuar su futuro profesional en la Academia del sur provincial.

BERRONDO, NUEVO REFUERZO

Este viernes se llegó a un acuerdo con el extremo derecho Walter Augusto Berrondo, quien llega proveniente de Racing de Córdoba y cuyo pase pertenece a Central Norte de Salta.

Nacido el 28 de enero del 2000 en Tucumán, en la temporada 2023 disputó 29 partidos y convirtió 4 goles en la Primera Nacional. Previamente, en Central Norte en el Federal “A” jugó 27 encuentros y logró 5 conquistas.



Berrondo se suma a las incorporaciones de Francisco Oliver, Franco Quiroz y Patricio Vidal, quienes desde el martes 2 de enero se entrenan en el predio “Tito” Bartomioli.

Fuente: via pais