PSG atacó a Messi: el dardo de Nasser Al Khelaïfi a la Pulga

A pesar de la enorme expectativa que generó el fichaje de Lionel Messi por Paris Saint-Germain en 2021, el equipo no logró acercarse a los objetivos colectivos y en la capital francesa aún están decepcionados. A más de 6 meses de la salida del astro, todavía no olvidan su paso.

En el tramo final de su ciclo en PSG, la Pulga fue criticado por una buena porción de los hinchas del club, que a menudo lo silbaban en el Parque de los Príncipes. La relación entre el argentino y el equipo francés quedó áspera y este martes así lo demostró el presidente del club.

Nasser Al-Khelaïfi, mandatario de PSG y representante de los qataríes en la institución, volvió a referirse a Messi e incluso le lanzó un dardo: “No fue fácil para él, estaba también Kylian, Neymar… Tengo un gran respeto por él, pero si hay alguien que no habla bien del club cuando se ha ido, eso no está bien“.

Y completó, en charla con el medio francés RMC Sport: “Es una cuestión de respeto. No es un mal chico, pero sobre Messi o sobre quien sea, hablar cuando ya te has marchado, no es nuestro estilo“.

Tras su repentina salida de Barcelona, terminando con una etapa de más de 20 años allí, Messi llegó a PSG como fichaje estelar. En dos temporadas, el campeón del mundo jugó 75 partidos, anotó 32 goles y repartió 34 asistencias. Además, conquistó tres títulos, aunque la Champions League quedó como la gran cuenta pendiente.

Fuente: Bolavip