YPF colocó deuda a 2031 por u$s800 millones

YPF regresó al mercado internacional de capitales y completó la colocación de Obligaciones Negociables por u$s800 millones con la misión de ejecutar su plan de inversiones de casi u$s5.000 millones para 2024, que prontamente será anunciado. El endeudamiento se produjo horas antes que se conozca el inminente anuncio de la justicia de Estados Unidos por posibles embargos en la causa por la expropiación que se tramita en Nueva York.

En un comunicado difundido este jueves, la compañía de participación estatal mayoritaria indicó que la colocación, con vencimiento en 2031, "se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos". Con esta medida, YPF regresó al mercado luego de cuatro años y medio de su última emisión internacional.

"Luego de recibir ofertas por más de u$s1.800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de u$s800 millones", agregó YPF, que a su vez detalló que "el nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones (de crudo), tiene vencimiento final en siete años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%".

Según la compañía que lidera el presidente y CEO, Horacio Marín, la colocación fue de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) de clase XXVIII denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses con vencimiento en 2031, las que devengarán intereses a tasa fija respecto del monto de capital pendiente de pago y estarán garantizadas por una cesión en primer grado de privilegio sobre la Garantía en virtud de un Derecho Real de Garantía regido por las leyes de Nueva York, en Estados Unidos. Los colocadores de la transacción fueron los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander.

YPF reveló que recibió ofertas por un total de u$s1.856.145.000 y que la fecha de emisión será el 17 de enero próximo. La firma Adcap Grupo Financiero había anticipado que las "expectativas" del mercado eran "muy razonables", ya que YPFDAR 26 -con una estructura similar- tuvieron o un "excelente desempeño".

El calendario de vencimiento de la ON clase XXVIII será el siguiente:

*17 de julio de 2024

*17 de enero de 2025

*17 de julio de 2025

*17 de enero de 2026

*17 de julio de 2026

*17 de enero de 2027

*17 de julio de 2027

*17 de enero de 2028

*17 de julio de 2028

*17 de enero de 2029

*17 de julio de 2029

*17 de enero de 2030

*17 de julio de 2030

*17 de enero de 2031 (Fecha de Vencimiento)

Si una fecha de pago no fuera en un día hábil, el pago deberá hacerse el día hábil inmediato posterior, salvo que ese día caiga en un mes calendario diferente o después de la fecha de vencimiento, caso en el cual el pago deberá hacerse el día hábil inmediato anterior.

¿Qué pasa con los embargos a YPF que puede decretar la justicia de EEUU?

En los mercados consideran que la colocación fue un éxito, teniendo en cuenta que la jueza de Nueva York Loretta Preska decidirá en las próximas horas si acepta o no el planteo argentino para que no se activen los embargos contra el país en el juicio por la nacionalización de YPF.

Abogados internacionales aseguran que si la Justicia neoyorquina (Corte de Apelaciones) no incluye nuevamente a a YPF en el caso por la expropiación, los activos y regalías petroleras de la firma no podrán ser alcanzadas por pedidos de embargo de los fondos buitre que ganaron el juicio del siglo. Eso no descarta que los litigantes contra el Estado nacional no lo intenten.

La compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones para 2024 de alrededor de u$s5.000 millones, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales para la exportación.

Según pudo saber Ámbito, tras la colocación, ahora en la Torre del Dique 3 de Puerto Madero ultiman detalles de la hoja de ruta de las inversiones para este año, que en breve será presentada públicamente.

El objetivo 4x4: cadriplicar YPF en cuatro años

Horacio Marín explicó días atras cuál será el rol principal que tendrá YPF : “Está claro que YPF tiene un rol principal: primero, porque es el que más área tiene, aproximadamente el 50% de la parte activa. Entonces puede ser un gran impulsor hacia un cambio. Siempre digo: si me preguntan en qué puedo contribuir a que haya menos pobres en la Argentina, a hacer el proyecto 4x4, cuadriplicar el valor de la compañía en cuatro años. Si logramos eso, va a haber muchos ingresos en el país. Ahora lo que hay que poner es el dinero, tiene que haber otras condiciones. Tienen que poder invertir”.

Para que haya mayores inversiones en el sector energético, Marin considera que Vaca Muerta necesita sumar millonarias inversiones, y para eso considera que se requiere alcanzar los precios de paridad de exportación: “La cantidad posible de petróleo y gas es tan grande que pueden ser, en gas, 70 años o más del consumo de la Argentina, y en petróleo lo mismo. En Vaca Muerta podés tener picos de producción hasta el año 2047, entonces, posicionás a la Argentina como un exportador de gas y petróleo, y un país que va a tener superávit total, porque no va a necesitar importar nada de hidrocarburos. Esa es la gran posibilidad que tiene Vaca Muerta. Ahora, estamos hablando de inversiones gigantes, recontramillonarias al año. Eso tiene que cambiar, que es lo que está pasando. Tiene que cambiar el país. Precios internos que sean internacionales porque es un commodity; si no, no hay posibilidad de que vengan a invertir extranjeros".

