Aníbal Lotocki habló de la condición médica que no puede tratar en la cárcel

En una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Aníbal Lotocki habló sobre sus días en el penal de Ezeiza, donde está detenido desde octubre del año pasado, hace más de 85 días.

El médico no solo se refirió a las acusaciones que recibió y se mostró en desacuerdo con tener que cumplir con prisión preventiva, también reveló que sufre de una condición médica.

“No tengo privilegios en la cárcel. Pedí un ventilador porque además tengo un trastorno de transpiración excesiva. El tratamiento acá no lo pueden hacer porque es un contenido costoso y no me lo permiten. Entonces le pedí al médico y me recomendó un ventilador. Lo pedí y me lo negaron”, explicó.

Qué dijo Aníbal Lotocki desde la cárcel de Ezeiza

En la extensa charla que tuvo con el cronista de Socios, Lotocki se mostró en contra de la decisión de la Justicia que dejarlo detenido mientras espera el juicio por la muerte del empresario Rodolfo Christian Zárate.

“Supongo que se podrá revertir en los próximos meses, si no tengo que esperar el juicio acá. No se sabe si será en meses, un año, dos. Si estoy absuelto pagué tiempo en prisión siendo inocente. Nadie te lo regresa ni te lo devuelve”, opinó.

Lotocki se mostró en contra de estar preso en el Complejo Penitenciario de Ezeiza sin una condena. Además, expresó que no tiene ningún privilegio, como dijo que se sugirió en algunos medios. “No conozco ningún preso VIP. Estoy en el pabellón de buena conducta. Están los 50 presos más amigables. Acá la comida viene para todos igual”, comentó.

Durante la nota con el ciclo televisivo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Lotocki describió cómo son sus días en la cárcel. “Ahora estaba haciendo un poco de gimnasia. En principio no hay mucho para hacer acá. Hay un salón de usos múltiples donde desayunamos y almorzamos”, comentó acerca del penal.

Acto seguido, habló de su itinerario: “Yo me levanto a las 7:30, cuando nos abren la celda para salir a calentar agua o tomar un café. Hago mucha lectura y mucho estudio porque no me gusta jugar a las cartas o a los dados y acá hay muchos juegos de mesa”.

“Cuando uno está encerrado tiene mucho tiempo para reflexionar. Tuve tiempo de hacerlo y de escribir un libro que estará listo para editar en los próximos meses. Creo que es momento de hablar. Yo nunca he hablado, no he sabido hacerme escuchar y creo que ese fue un gran defecto, porque dejé que se hablara mucho”, explicó.

Fuente: TN