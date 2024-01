Gonzalo Martínez habló maravillas de Cristiano Ronaldo

En el último mercado de pases, River decidió ir fuerte por dos viejos conocidos que habían dejado su huella en el club. El primero en llegar fue Manuel Lanzini, quien había quedado libre del West Ham de Inglaterra y el segundo fue Gonzalo Martínez, que logró salir de Al-Nassr. En el elenco de Arabia Saudita fue compañero de Cristiano Ronaldo y en las últimas horas habló maravillas del portugués.

¿Qué dijo Pity Martínez sobre Cristiano Ronaldo?

“Cristiano se acercaba mucho a los jugadores, a mí también. Me demostró ser una gran persona, nada que ver a lo que se dice y es muy humilde, está a la altura nuestra, jamás por encima. Compartir un vestuario con ese animal fue muy especial, y más que me tratara de igual a igual”, afirmó el Pity en diálogo con TyC Sports.

Cabe recordar que cuando Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol y decidió pasar a Al-Nassr, a comienzos de 2023, quien estaba en el gigante de Arabia Saudita era Gonzalo Martínez y allí fueron compañeros. Lamentablemente, el Pity se lesionó gravemente en su rodilla en febrero de 2023 y no pudieron compartir cancha mucho tiempo. Ya a mediados de año, Martínez regresó a River.

Pity y sus recuerdos de la final de Madrid

“Recuerdo los calambres antes de la corrida. Relojear apra atrás y ver a mis compañeros festejaban. Yo que estaba aturdido. El festejo en el piso. Tengo algunos flashes hasta que bajaron las pulsasiones post partido. Hay cosas que si no veo fotos, no me acuerdo, así que imaginate la adrenalina de ese momento”, contó el autor del tanto que sentenció la serie.

El deseo de volver a su nivel

Gonzalo Martínez jugó un puñado de partidos desde su regreso a River y eso se debe a que se recuperó de una dura lesión recién en septiembre. Ya con una pretemporada encima va a estar mucho mejor. Así se refirió el Pity al tema: “Si bien me sentía bien, me faltaba bastante. Uno a veces quiere jugar y por ahí hay que frenar. Todo apuntaba a este año, me siento muy bien. La dirigencia y el técnico me dieron la oportunidad de venir y me toca volver a estar desde lo futbolístico a la altura de este club”.

Fuente: Bolavip