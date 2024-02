Mensaje para Inter Miami: Amigo de Cristiano reveló por qué Messi no tiene un equipo para ganar

Inter Miami pasó a estar frente a la atenta mirada del mundo del fútbol, así que la idea era no dar ni la más mínima posibilidad para recibir críticas sin piedad. Esto no pasó en el inicio del 2024 y desde España uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo reveló por qué Lionel Messi no tiene un equipo para ganar.

¿Los respaldan los números? Inter Miami venía de ganar la Leagues Cup 2023 con diez goles de Leo Messi en siete partidos así que se tenía que aprovechar la visibilidad que habían ganado. Seguramente, por eso hicieron una gira de siete partidos amistosos en la pretemporada 2024.

Con un recorrido de más de 37.250 kilómetros en 28 días, Inter Miami y Messi quedaron expuestos contra equipos de mayor calidad técnica y táctica. La actuación en la Copa Riyadh Season 2024 en la que recibieron diez goles en dos partidos fue el argumento principal de un amigo de Cristiano Ronaldo para criticar al equipo liderado por el jugador argentino.

Al-Hilal SFC no contaba con Neymar, pero aun así le ganó 4 a 3 a Inter Miami en un partido en el que Lionel Messi anotó un gol, dio una asistencia y tuvo que salir al minuto 43 del segundo tiempo por una molestia muscular. Luego, llegaría una goleada por 6 a 0 a manos del Al-Nassr en la que no estuvo disponible Cristiano y en la que el ’10’ argentino solo jugó trece minutos al final del encuentro.

Edu Aguirre empezó a tener una relación de amistad con Cristiano Ronaldo luego de los muchos encuentros en zonas mixtas y en el estadio Santiago Bernabéu por los partidos del Real Madrid. Como panelista del programa El Chiringuito de Jugones, es uno de los haters (contradictores) más populares de Leo Messi al punto que pasó de revelar cómo se sintió el jugador argentino tras ganar el Premio The Best 2023 a explicar por qué no tiene un equipo para ganarle a los grandes clubes.

Amigo de Cristiano reveló por qué Messi no tiene un equipo para ganar

En el programa de El Chiringuito, del 5 de febrero de 2024, se tocó el tema de las goleadas que sufrió Inter Miami en Arabia Saudita y en ese momento llegó la intervención de Edu Aguirre, amigo de CR7, para explicar por qué Messi no tiene un equipo competitivo: “La diferencia es que Cristiano viene y atrae a los mejores del mundo en cada puesto. Sean amigos suyos o los conozca de algo o no, y Messi trae a sus tres amigos del Barcelona (Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets). Ningún otro jugador europeo va a ir. ¿Cómo va a competir? Es que son sus amigos”.

Fuente: bolavip