El Gobierno nacional prepara plan para que Fuerzas Armadas den más apoyo a la Policía contra el narcotráfico

El Gobierno nacional prepara un plan para que las Fuerzas Armadas brinden más apoyo a la Policía en la lucha contra el narcotráfico. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al anticipar que desde el Poder Ejecutivo a cargo de Javier Milei se está trabajando en un plan de desarrollo sobre “métodos disuasivos de las fuerzas armadas en las fronteras”.

“Estamos trabajando en un plan de desarrollo sobre métodos disuasivos de las fuerzas armadas en las fronteras. En el transporte de tropas, radares. Es algo que todavía no está terminado, recién comienza a discutirse”, sostuvo Bullrich en diálogo con Radio Milenium. Aunque dijo que no va a revelar detalles del mismo porque aún no terminó de delinearse e involucra también al ministerio de Defensa.

“Está trabajando un equipo conjunto entre Seguridad y Defensa. Cuando estemos en condiciones, lo vamos a dar a conocer”, señaló en alusión al área que está a cargo de quien fuera su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales, el radical mendocino Luis Petri, otro de los dirigentes de Juntos por el Cambio que se adjudicó un lugar en el Gabinete de Milei.

En tanto, Bullrich volvió a respaldar la Ley “Bases” que impulsa el Gobierno en el Congreso de la Nación. “Es muy importante entender que el país necesita muchas normas para acompañar los procesos económicos que estamos llevando adelante”, consideró. “Nosotros vamos a luchar porque el paquete sea recortado lo menos posible”, subrayó la ministra.

En este sentido, la referente del PRO manifestó su apoyo respecto de que el Presidente pueda acceder a facultades extraordinarias, en el marco de la iniciativa. “Estamos en una emergencia, así como las tuvo Alberto Fernández, se necesitan. Se podrá decir: ‘No son dos años’, será un año y volver al Congreso. No sé cuál será el mecanismo final. Va a haber una posibilidad de que se logre un acuerdo sobre eso”, expresó.

Por último, afirmó que hasta ahora no recibió una comunicación por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) con relación al paro general anunciado por la central obrera y movimientos sociales para el 24 de enero. “No recibimos ningún tipo de llamado de la CGT, así que esperaremos. Ellos saben cuales son las reglas y nosotros las vamos a aplicar”, puntualizó.

Con información de www.elintransigente.com