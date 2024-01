La palabra del Pocho Lavezzi tras su internación psiquiátrica

El Pocho Lavezzi está pasando uno de los momentos más duros de su vida. El exjugador de la selección argentina, que supo disputar el Mundial del 2014, en Brasil, atraviesa una complicada situación personal y fue internado de urgencia en una clínica psiquiátrica para poder tratarse bajo una mirada profesional.

El Pocho había sido el protagonista de un confuso episodio en Punta del Este, en el que se informó que intentó autolesionarse con unas tijeras. Tras aquella polémica, el ex San Lorenzo volvió al país y quiso quedarse cerca de su familia, para poder abordar el período rodeado de afecto.

Lamentablemente, Lavezzi tuvo otro brote que lo derivó directamente al hospital donde está hoy en día y todo apunta a que se trata de un problema de adicciones.

Qué dijo el Pocho Lavezzi tras su recaída

Después de aceptar el desesperado pedido de toda su familia, el exfutbolista firmó los papeles y se internó en una clínica de rehabilitación psiquiátrica, donde vive momentos aislado para su posterior mejora. “Los medios son una mier… Dijeron que me había apuñalado en Punta del Este y después lo de la sobredosis”, dijo en su intento de desmentir distintas versiones que surgieron tras el episodio.

El Pocho Lavezzi explicó: “Igual, venía zarpado. No quedó otra que venir a internarme. Intenté limpiarme solo en la casa de Pilar y no pude”. Finalmente, el ex jugador de fútbol admitió: “Cuesta, pero le tengo que meter ganas, reorientar mi vida, mis hábitos y todo esto hacerlo por mi hijo”.

Fuente: caras.perfil.com