Flavio Mendoza aclaró que no está enojado con Villa Carlos Paz

Flavio Mendoza se encuentra haciendo temporada con «El Circo del Ánima» en la ciudad de Córdoba y aclaró sus polémicas declaraciones sobre Villa Carlos Paz, luego de haber dicho que la ciudad había «perdido sus estrellas» durante este verano.

El rubio coreógrafo también se vio involucrado en una fuerte polémica con Rocío Pardo, quien lo había calificado como un «hipócrita, mentiroso y maltratador», y sostuvo: «Tiene que gastar mucho taco para decirme algo a mí».



Todo comenzó cuando el bailarín intentó gestionar el desembarco de su nuevo espectáculo en la ciudad y se enojó porque no se lo permitieron. Y es que, Carlos Paz cuenta con una legislación (propuesta hace algunos años atrás por el propio Flavio) que prohíbe la realización de grandes espectáculos en la vía pública que compitan contra los elencos teatrales.

Luego de haber lanzado varios dardos contra las autoridades locales y contra su ex socio, el empresario Miguel Pardo, Mendoza sostuvo: «No estoy enojado con Carlos Paz, sino con un par de personas de Villa Carlos Paz, que es diferente. No es Carlos Paz, Carlos Paz a mí me sigue viniendo a ver y yo sigo yendo a la ciudad porque la amo»; completó.

Fuente: El Diario