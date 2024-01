Intendencias del PJ empiezan a moverse como una tribu con poder propio

El espacio de intendencias y presidencias comunales del peronismo santafesino salió a la cancha y empezó a dar sus primeros pasos para mostrarse y hacerse notar frente a las tribus internas. El grupo denominado “Vamos Santa Fe ” fue hasta el Congreso para plantear inquietudes sobre el DNU y la ley ómnibus que impulsan el gobierno nacional y escuchar a los legisladores y legisladores del PJ que representan a la provincia. Primeras muestras públicas de un bloque independiente hacia el interior del justicialismo.

En el grupo de 66 intendentes, intendentas, presidentes y presidentas comunales del justicialismo consideraron que el encuentro fue “un avance en términos políticos”. Con diálogos, reuniones y también a los codazos, empiezan a meterse en la discusión interna. Luego de haberse conformado formalmente como espacio en los últimos meses del año pasado y solicitar la representación institucional dentro del PJ, el sector ahora empieza a desandar su estrategia con la mira puesta en las elecciones partidarias.

“Fue un paso importante. Hubo una valoración de lo que somos y representamos y se empieza a ver un cambio de mirada sobre lo que significamos en la construcción que viene del peronismo”, le dijo a Letra P un intendente que estuvo presente en el encuentro. El contexto nacional termina siendo el escenario donde este “grupo territorial” -cómo se autorreferencian- se subió y empieza a presentarse ante el resto.

En la reunión del Congreso estuvieron Julián Vignati de Arteaga, Pablo Corsalini de Pérez, Esteban Ferri de General Lagos, Juan Gufi, ex presidente comunal de Centeno, entre otros y otras representantes. También participaron los diputados y diputadas Florencia Carignano, con quien el grupo tiene un buen vínculo, Eduardo Toniolli, Roberto Mirabella, Germán Martínez, Magalí Mastaler, el senador Marcelo Lewandowski, y también estuvieron presentes integrantes del equipo de Diego Giuliano.

Los representantes de Vamos Santa Fe se presentaron ante el grupo de legisladores y legisladoras, plantearon el por qué de su formación y cuáles serán sus objetivos. Se analizó la actualidad del partido y, según pudo averiguar este medio, hubo posturas y opiniones en común. “No somos menos que nadie, nosotros nutrimos a todos y nunca nos nutren a nosotros”, dice un intendente que asegura que los votos genuinos son de los candidatos locales y no de las figuras sin arraigo territorial.

Ya avisaron que irán por un lugar en la mesa chica del PJ. Poco a poco empiezan a reunirse, tener comunicaciones y discusiones con otros sectores y grupos. “Queremos ser un espacio más y queremos ser una voz más que opine y pueda definir una estrategia partidaria para delante”, dice un presidente comunal. Hasta el momento no plantean nombres concretos -producto de las negociaciones internas y con otros espacios-. Descartan que su candidato o candidata sea alguien al mando de un Ejecutivo, aunque podría ser un ex mandatario o mandataria local.

El 26 de enero se encontrarán nuevamente en la ciudad de Santa Fe para seguir puliendo detalles. Allí se definirán “cuestiones concretas para llevar a la mesa del partido, criterios y formas”. Sostienen que la lista de unidad es posible, pero con un “proceso de discusión profunda sobre dónde quiere ir el partido”. En caso que no se logre, aseguran que tienen la capacidad de armar una lista propia y ya fueron contactados por concejales, concejalas y gremios. En su agenda, proyectan para febrero un encuentro con jóvenes.

Con informacion de LetraP.