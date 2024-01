Paro general: Gobierno confirmó que descantará el día a los estatales que marchen e instó a denunciar presiones gremiales

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves que el Gobierno descontará el día a los trabajadores estatales que participen de la marcha del 24 de enero por el paro general convocado por la CGT. Además recordó que hay una línea telefónica gratuita para aquellas personas que quieran denunciar presiones para plegarse a la medida de fuerza.

Los comentarios de la conferencia de prensa en Casa Rosada no hicieron más que dejar en claro la convicción del Gobierno para desarticular la movilización de la semana próxima, que se estima será amplia y masiva en varios puntos del país, con epicentro en la CABA.

Paro de la CGT: el Gobierno confirmó descuento del día a trabajadores estatales

En la mañana de este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno descontará de sus salarios el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

"Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Paro general de la CGT: comunicado y denuncia de "oscurantismo" contra el Gobierno

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió este miércoles un comunicado titulado "La Patria no se vende", en el cual denunció "la realización de reuniones dotadas de cierto 'oscurantismo' afuera del Congreso entre algunos legisladores y estudios de abogados, como en el Hotel Savoy"; exigió que "los debates parlamentarios deben producirse siempre de cara al pueblo" y advirtió que el oficialismo procura cambiar "la fecha de análisis del DNU y la ley 'Bases' para un día sábado".

"En los debates parlamentarios, la discusión en las distintas comisiones y la publicidad de cada acto son un derecho de la ciudadanía a estar informados y es un deber de los legisladores exponer esa información", afirmó la CGT en el texto.

Paro del 24 de enero de la CGT: la UTA confirmó que habrá servicio de colectivos hasta las 19

El sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que el próximo miércoles 24 habrá colectivos circulando hasta las 19 y que a partir de esa hora hasta las 0 del día siguiente cesará el servicio, en el marco del paro general que convocó la CGT.

"La Unión Tranviarios Automotor pone en conocimiento que, a pedido de la CGT, el día 24/01/2024 cumplirá con los servicios normales hasta las 19. Luego se acoplará a la medida de fuerza, a nivel nacional, hasta las 0:00", informó el gremio que lidera Roberto Fernández en un comunicado.

Héctor Daer le respondió a Patricia Bullrich por el paro de la CGT

El Ministerio de Seguridad, cartera dirigida por Patricia Bullrich, reflotó este martes la línea telefónica 134 para denunciar "extorsiones o aprietes para que el 24 de enero hagas paro", en referencia a la huelga general que organiza la Confederación General del Trabajo (CGT). Ante ello, Héctor Daer sumó sus críticas al oficialismo.

El referente de la CGT señaló que "acá nadie aprieta a nadie, van a ver llegar a la gente por sus medios". Asimismo, precisó en LN+ que habrá un acto frente al Congreso para "apoyar a todos los diputados y senadores que van a actuar para no ratificar el DNU y para que no salga este megaproyecto que ataca a innumerables sectores de la vida de nuestro país". A su vez, entendió que "no tienen ni aprobación ni van a tener quórum".

"Acá lo que quieren es seguir ajustando donde no se puede ajustar más", consideró el gremialista y criticó la decisión de la secretaría de Trabajo de no incrementar el Salario Mínimo, Vital y Móvil por el paro general del 24 de enero: "No tuvimos ningún contacto con las autoridades del Estado por el salario".

