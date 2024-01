Pullaro pagó una millonaria deuda en Salud que dejó la gestión Perotti

Los desastres que dejó la gestión Perotti ya son innumerables. Cada área presenta algún inconveniente o deudas de algún tipo. Tal es el caso del área de Salud, a la cual se la adornaba por la labor hecha en pandemia, pero ese trabajo fue realizado por los profesionales, no por el Gobierno anterior, que no hizo más que hundirla.

En ese marco, en la mañana de ayer, la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, brindó una conferencia de prensa detallando el estado de situación con el que se encontró esta cartera tras asumir el cargo.

La funcionaria comenzó su discurso tajante, hablando del importante logro que llevan en 39 días de Gestión, indicando con que en este tiempo, saldaron una deuda de $ 20 mil millones que tenían los hospitales y SAMCo's, de los cuales $ 400.000 se les estaba debiendo a la Asociación de Prestadores de Diálisis que cubren una prestación crítica a 600 pacientes de la provincia.

Otro dato lamentable es que 1.287 trabajadores de hospitales y centros de salud que habían realizado reemplazos desde septiembre, "estaban sin cobrar, y los agentes contratados por el Ministerio de Salud desde marzo del 2023 no tenían actualización de los montos de dichos contratos", puntualizó la Ministra.

Asimismo, indicó que lograron "recuperar $ 331 millones del Programa 'Sumar', dinero que impacta directamente a hospitales y a Centros de Atención Primaria; y recuperamos $ 417 millones del Programa 'Incluir Salud', que cubre prestaciones a personas con discapacidad en su gran mayoría".

El SIES 107, también abandonado

Por otra parte, Ciancio se refirió al deplorable estado del sistema de emergencias y traslados, "son la columna vertebral de nuestro Sistema de Salud", el cual se encontraron con que el 70% del parque automotor estaba deteriorado, no operativo, con más de $ 45 millones de deuda en estaciones de servicios y de viáticos.

"Reparamos 40 vehículos que ya están operativos en las calles de toda la provincia, a razón de una ambulancia por día. Eso impactó en forma directa en 22 localidades que no tenían asegurado ese servicio elemental. Además, ahorramos $ 30 millones en la derivación de usuarios del sistema de salud al ámbito privado; y ahorramos $ 50 millones al dar de baja contrataciones de servicios de ambulancias en el sector privado", enumeró.

En otro tramo de la presentación, la funcionaria remarcó que destinaron $ 1.000 millones para la compra de medicamentos esenciales que estaban faltando en los centros de salud. Luego agregó: "También logramos reponer insumos básicos, como 10 millones de anticonceptivos en todas las farmacias del Estado provincial o 1 millón de preservativos que estaban en falta desde hace más de 6 meses".

Un objetivo: la descentralización

Haciendo un panorama general sobre la Salud Pública y los proyectos en los que ya trabajan, indicó que apuntan a la descentralización del sistema, dado que 7 de cada 10 personas de las que se atienden deberían hacerlo en otro lugar. A su vez, notaron un aumento del 30% de las consultas en los efectores públicos.

Ante este panorama, contó que plantearon "acciones concretas, inmediatas, que tienen que ver con una política de descentralización del territorio, de cercanía y de abordaje integral, donde volvemos a pensar y a refundar las regiones de Salud", y afirmó que "tenemos que desandar un camino en el fortalecimiento del primer y segundo nivel, donde se resuelve el 80% de las consultas que no deberían ir al tercer nivel. Ya estamos trabajando en recuperar esos equipos de salud de cercanía", apuntó.

La Ministra anunció que este viernes comenzará un plan de recuperación de los centros de salud de toda la provincia: "Muchos de ellos están en condiciones de cerrar por cuestiones edilicias si no los intervenimos rápidamente, entonces no podemos hablar de fortalecimiento del primer nivel si no tenemos en cuenta esto".

Salud Mental

Por otra parte, Ciancio hizo hincapié en un tema muy importante, cuya demanda también aumentó y que será uno de los ejes principales que abordarán: la Salud Mental. Un dato clave que brindó es que registraron que "en las guardias de los hospitales aumentó un 133% las consultas en el primer semestre del 2023 con respecto al mismo periodo de 2022"; y "se duplicó el número de internaciones en hospitales generales y en consultorios externos. Además, encontramos una concentración muy marcada de los equipos y los dispositivos en las grandes urbes, además de una falta de abordaje de consumos problemáticos".

En este sentido, indicó que desde que asumió esta nueva Gestión, están trabajando para llevar a cabo un plan integral de Salud Mental basado en el enfoque de derechos. "Jerarquizamos el área de estructura ministerial, de Dirección pasamos a Subsecretaría, con todo lo que eso implica, así fortalecemos los equipos que ya existentes y algunos más, y además tenemos una centralidad en el abordaje de los consumos problemáticos, no solamente del Ministerio de Salud, sino con otros ministerios y con otras dependencias", relató.

"Llevamos adelante un plan integral de Salud Mental que tiene que ver no en centralizar la atención justamente, sino todo lo contrario. Por eso, establecimos coordinaciones regionales en cada una de las regiones, para que trabajen a la par del Director Regional y de los equipos locales. No tenemos que centralizar, tenemos que descentralizar para llegar a todos los santafesinos", concluyó.

Con informacion de Diario Castellanos.