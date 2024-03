Estela de Carlotto encaró a Victoria Villarruel: «Sé que es una mujer mala»

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, manifestó que Victoria Villarruel es una mujer mala y, además, la corrigió con respecto a la fecha del 24 de marzo, aludiendo a que es un día de recordación y no de festejo. Por otro lado, Carlotto tuvo que frenar la entrevista por unos ruidos raros en el teléfono fijo que utiliza habitualmente y señaló: «Puede que esté intervenido por alguien».

«Lo que diga Victoria Villarruel no me interesa porque sé que es una mujer mala. Está ocupando el poder político y desde allí miente mucho. No es un festejo la fecha del 24 de marzo, es una recordación de lo que no tiene que volver a pasar y que los jóvenes sepan que existimos. El ‘nunca más’ tiene que ser una realidad», arremetió de Carlotto en una entrevista para Radio Delta FM 90.3.

«Estar confrontados es la debilidad que tiene un pueblo, cuando el pueblo está en paz el gobierno viene a gobernar y no a mandar. Muchos de ellos (los líderes militares de la última dictadura militar) tendrían que estar en la cárcel por haber cometido crímenes tremendos», comentó la dirigente social de 93 años.

Estela de Carlotto denunció que tiene el teléfono fijo intervenido

«Mi teléfono está evidentemente intervenido, no sé qué pasa porque escucho unos ruiditos raros. No les conviene que hable. No quieren que hablemos. Nuestra presencia es en paz…, pero esto es gravísimo y quiero que la gente se entere», declaró la activista por los derechos humanos aludiendo a dirigentes del Gobierno nacional que no comulgan con las ideas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El mensaje de Victoria Villarruel que molestó

«En los ‘70 se combatió al terrorismo, y ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos», expresó la vicepresidenta tratando de justificar la política de la última dictadura militar bajo una suerte de guerra contra grupos guerrilleros de izquierda. En ese marco, Villarruel dijo que en la actualidad mandar a militares a matar narcos podría implicar un delito para los soldados porque es un ataque a civiles.

Este enfrentamiento de visiones refleja una polarización persistente en la sociedad argentina, donde las heridas del pasado aún están frescas y las interpretaciones de la historia son motivo de profundo debate.

Con información de www.elintransigente.com