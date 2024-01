Jana Maradona reveló la verdad sobre la relación actual con sus hermanos

Jana Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, sorprendió al explicar sin filtro cómo está su relación con sus hermanos Diego Junior, Dieguito Fernando, Dalma y Gianinna. Especialmente, llamó la atención que admitiera que los problemas familiares que enfrentan siempre están relacionados con lo económico.



“¿Cómo te llevas con el resto de los Maradona?”, le preguntaron a Jana. “Como que estamos en medio en algunas batallas. Tiene que ver un poco lo económico, la verdad, si no estuviera eso de por medio no habría problemas y discusiones”, admitió la joven, sincera y sin filtro, en diálogo con AWENO TV.

“Como que estamos en medio en algunas batallas. Tiene que ver un poco lo económico, la verdad, si no estuviera eso de por medio no habría problemas y discusiones”.

“La verdad que todas las familias se cag… a puteadas todo el tiempo. No es que somos los distintos”, cerró Jana, dejando en evidencia que los hermanos todavía siguen en conflicto por la herencia que dejó el recordado astro futbolístico, que falleció el 25 de noviembre de 2020.



DESGARRADOR POSTEO DE JANA MARADONA A SU PAPÁ POR SUS 62 AÑOS

“Feliz cumple, papá. Sigo con la esperanza de volver a escuchar su ‘Hola, ma’. En mi mente suena cada vez que la cosa se pone difícil. Le contaría que desde la última vez que nos abrazamos crecí sin parar”.

“Le diría cuánto me faltan sus palabras y sus gestos, que esta distancia física y temporal me parte, que hago lo mejor que puedo. Que a veces no puedo, pero que lo sigo intentando”.

“Que me encantaría ser tan fuerte como él. Y que mi norte son sus enseñanzas. Que me siento acompañada de los que lo aman, por las calles, por las redes, en señales que reconozco muy nuestras, que gracias por todas sus ayudas y guías”.

“Le contaría que entendí lo importante que es hacer todo por cumplir mis sueños, que los miedos siguen ahí pero los atravieso y del otro lado hay felicidad. Que lo amo en todo tiempo y espacio con toda mi alma, que lo extraño infinitamente”.

“Sé que vive en mí, está presente en mi mente y mi corazón, mi brujo escorpiano favorito. Gracias por todo el amor que le dedican a mi papá, me hacen saber que también sigue vivo en el corazón de ustedes”.

Fuente: Paparazzi