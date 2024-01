Movimientos sociales y piqueteros acompañarán el paro de la CGT y marcharán al Congreso junto a los gremios

Este miércoles, junto a la CGT, los movimientos sociales peronistas realizarán su primera medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. De esa manera, comenzaron a definir la relación que de aquí en adelante mantendrán con la administración de La Libertad Avanza. Es la primera marcha de protesta general que la totalidad de las organizaciones que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizan en cuatro años. En el mandato de Alberto Fernández las protestas que se organizaron habían sido parciales y algunas de ellas, hasta consensuadas con algunos sectores del gobierno del Frente para la Victoria, ahora Unión por la Patria, espacio político que ellos mismos integran.

El Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, MTE, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Misioneros de Francisco estiman movilizar unos cincuenta mil militantes. La decisión de acompañar a la CGT en el paro general de 12 horas convocado para mañana para exigir “derogar el DNU y la Ley Ómnibus” que se debate en el Parlamento se decidió a través de una serie de jornadas de asambleas y ollas populares realizadas en todos los distritos del país.

No está prevista una logística especial para el despliegue territorial hasta las inmediaciones del Congreso Nacional. No habrá micros, ni llegarán las pancartas en camionetas o camiones. Hasta el momento la decisión es trasladarse en transporte público. La intención es evitar una posible confrontación con las fuerzas de seguridad, tanto federales como de la Ciudad. Hasta ahora es una incógnita la actitud que tomará el presidente Javier Milei si una multitud de decena de miles de personas cortan avenidas y calles. ¿Aplicará el ministerio de Seguridad el Protocolo Antipiquetes?

Nadie pone en duda que las organizaciones sindicales que componen la CGT y los movimientos sociales convocarán a decenas de miles de manifestantes para protestar contra el Decreto de Necesidad de Urgencia y la Ley Ómnibus que proponen, entre otras medidas, una reforma laboral.

El despliegue de las organizaciones populares utilizando transporte público es posible ya que la CGT no dispuso una paralización total de actividades sino una huelga parcial para facilitar la movilización. El paro de colectivos, trenes y subtes (decisivo para el éxito de una protesta general) sólo se hará efectivo 5 horas, entre las 19 del miércoles y las 00.00 del jueves.

No es la primera vez que la UTEP marcha junto a la CGT en contra del gobierno libertario. DE forma parcial, ya se habían movilizado a tribunales para acompañar la presentación del amparo que contra algunos artículos del DNU presentaron los abogados de la principal central obrera del país.

Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, es quien lleva la voz cantante de la protesta de los espacios populares que ven amenazadas las conquistas conseguidas durante la administración de Alberto Fernández. Por esa razón denunció que “el gobierno viene recortando toda la ayuda alimentaria en comedores y merenderos”. Al respecto, afirmó: “En ningún renglón de esta ley y este DNU han propuesto por ejemplo cómo atender la emergencia alimentaria que hay en nuestro país. Este gobierno ha tomado la decisión de no entregar alimentos a los comedores comunitarios”. También manifestó “la preocupación de la UTEP por el recorte en las obras de integración sociourbana que venían realizando miembros de cooperativas. Las obras alcanzan más de 5500 barrios populares y más de 2 millones de personas. “Nos llama poderosamente la atención que esta ley intente desfinanciar una política pública de urbanización de barrios populares, que permite realizar obras en más de 5500 barrios populares que permiten darle dignidad a la gente”, puntualizó.

La UTEP y las organizaciones que la integran ya tienen agendado encuentros para evaluar el resultado del paro general, la marcha en particular y las medidas que tomarán de aquí en adelante para evitar que “el gobierno de La Libertad Avanza nos arrebate los derechos laborales y sociales que conseguimos y que ya no había arrebatado el neoliberalismo y que aún no hemos recuperado en su totalidad”, destacaron en un comunicado.

Los piqueteros también marchan

El sábado pasado, con la presencia de 600 delegados del sindicalismo combativo y del movimiento piquetero, se realizó un plenario en las instalaciones del sindicato del neumático (Sutna) en El Jagüel (partido de Esteban Echeverría) que votó la conformación de una columna independiente para participar de la movilización del 24, en el marco del paro general convocado por la CGT contra el DNU y la Ley Ómnibus. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de un “plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei”. El tono de los reclamos que utilizan es mucho más crítico que el de los dirigentes cegetista y ya votaron nuevas medidas de fuerza.

En la apertura del plenario, Alejandro Crespo secretario general del Sutna, señaló que “Milei busca no solamente un brutal ajuste sino también quebrar la moral de la clase obrera, culpando a trabajadores y jubilados de la crisis”. También advirtió que no serán la justicia y el Congreso quienes opongan una respuesta al gobierno, por lo que resulta decisiva la presencia de los trabajadores en las calles. Resaltó la unidad de ocupados y desocupados en la lucha y planteó la importancia de una columna independiente el miércoles frente al palacio legislativo.

A su turno Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente del Polo Obrero, denunció el desabastecimiento generalizado de los comedores populares por parte del gobierno, lo que plantea, según sus palabras “una situación dramática para todos los que dependan de la asistencia alimentaria para poder vivir”. El miércoles 31, adelantó, “habrá medidas de lucha por este problema”.

Belliboni sostuvo que la tarea del plenario era discutir la continuidad del paro del 24, que no es la política de la CGT, cuya estrategia se centra en la rosca parlamentaria y judicial. Y agregó: “los partidos del capital quieren la gobernabilidad de Milei”, en referencia a las negociaciones de la oposición con el gobierno para convalidar gran parte del paquete de medidas.

El dirigente del Polo Obrero advirtió ante Infobae: “Nosotros vamos a armar una columna independiente conformada por sindicatos, comisiones internas, asambleas populares y más de 30 organizaciones piqueteras, que va con reclamos como el de fijar un monto salarial, empezando por el salario mínimo vital y móvil a 500.000 ,la restitución de los alimentos a los comedores populares que llevan 3 meses sin recibir un kilo de arroz. También recordó “la continuidad del plan de lucha de 36 y 48 horas hasta la huelga general que derrote el plan de Milei, sin ninguna confianza en las transas del Parlamento”.

Las organizaciones piqueteras de izquierda estiman movilizar unas cuarenta mil personas. También lo harán en trasporte público. La intención es no confrontar con la policía o los efectivos de las fuerzas federales, aunque destacaron que, por la magnitud de la columna, “será imposible desplazarse por la vereda como pretende Patricia Bullrich”.

La del miércoles será un desafío no solo para los sindicatos, piqueteros y organizaciones sociales, sino también para el Gobierno y el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”.

