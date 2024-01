Desde Amsafé dicen: "están dinamitando" el inicio de clases"

El gobierno provincial le confirmó a los gremios docentes que no podrá afrontar y cumplir con la suba por cláusula gatillo. Se trata del acuerdo que fue rubricado en la paritaria 2023 (con la gestión anterior) y que consiste en un fuerte incremento de los salarios en torno al 86 por ciento y que estuvo provocada por los golpes inflacionarios de noviembre y diciembre.

La confirmación provocó enojo y malestar, que fue puesto de manifiesto por el propio secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso: "Nos encontramos con que el gobierno comunica que no va a pagar la paritaria 2023; que no va a dar cumplimiento".

Aclaró que la suma que el gobierno no pagará era "para recuperar lo que perdimos en el año 2023, no para ganarle a la inflación, sino para empatarle a la inflación".

Con un tono de fastidio, el sindicalista insistió ante la prensa: "El gobierno de la provincia se va a quedar, por ejemplo, en el caso de un maestro de grado, con 110 mil o 150 mil pesos que deberían ir al bolsillo de maestro".



Alonso reiteró que el Ejecutivo "decidió incumplir el acta paritaria". También apuntó contra la idea que de la actual gestión actualice los salarios en 2024 a partir de los ingresos: "Quieren discutir una política salarial 2024 con un mecanismo que nosotros ya rechazamos de antemano en la mesa, que es teniendo en cuenta los recursos de la provincia".

Y disparó: "Estamos participando de una reunión paritaria que para los trabajadores es muy dolorosa. Porque no puede ser que el Ministerio de Trabajo avale el incumplimiento de un acta paritaria, que avale que le meta la mano en el bolsillo a los trabajadores. No puede ser que el gobierno de la provincia, que tanto se preocupa por la producción, por los que generan empleo, resulta que ahora... no se preocupa de los trabajadores".

"Lo que está sucediendo hoy es que se está dinamitando el camino al 26 de febrero (fecha de inicio de clases). Que después no vengan a decir que si hay un conflicto y no comienza el ciclo lectivo, los culpables somos los trabajadores", definió.

Consultado sobre cómo se retiraban de la reunión, Alonso remató: "Con muchísima bronca, dolor y esperando que el gobierno de la provincia reflexione, modifique las políticas y que de una vez por todas vayan en línea con los intereses y las necesidades que tenemos los trabajadores".

Con información de Uno Santa Fe