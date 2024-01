Se reeditó “Música del alma”, un disco en vivo de Charly García que marcó una etapa de su carrera

“De ahora en adelante me voy a mover con toda la libertad del mundo, ya no necesito ganarme la vida haciendo shows; tengo una cuenta en el banco y las regalías de los discos, suficiente para vivir tranquilo, sin necesidad de hacer cosas que no me gusten”, le contó Charly García a la revista Pelo, en 1977.



En dicho año, el músico publicó el segundo disco de su proyecto La máquina de hacer pájaros, Películas, y se preparó para viajar a Brasil, a Buzios, para darle vida a Serú Girán, junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. También, en noviembre, organizó un recital llamado “El festival del amor”, en el Luna Park, con la participación de diferentes artistas, como Lebón, el Porsuigieco y los integrantes de “La máquina”.



Entrevista a Charly García en la revista Pelo, en 1977.

“Para mí fue un buen año (1977) porque hice un long play muy lindo; pero lo más importante fue, sin duda, el festival en el Luna Park: fue mostrar el lado bueno de la música. Este año fue de transición para el rock nacional. Así como yo me voy, hay gente que va a hacer cosas nuevas y me parece que después de este año nada va a ser igual. Creo que se necesitan cosas y una mentalidad nueva”, describió García en otra entrevista de la época.

“Ya no quiero sentir el peso de una estructura grupal, quiero alejarme de todo ese mambo. Ahora, la cosa será distinta, voy a hacer lo que realmente me indique el corazón: en La Máquina tenía que hacer lo que ordenaba la cabeza y me cansé”, describió Charly a fines de 1977. Por aquellos días, ya tenía en mente el viaje a Brasil y también a los Estados Unidos para comprar instrumentos y equipos.

Una noche histórica

El “Festival del amor” se realizó el 11 de noviembre de 1977. Cerca de 15 mil personas disfrutaron de las cuatro horas del concierto. Charly volvió a compartir el mítico escenario con Nito Mestre, luego del “Adiós Sui Generis” de 1975. También, el público disfrutó de los temas de PorSuiGieco (Charly, Nito, León Gieco y Raúl Porchetto), Gustavo Santaolalla y el nuevo socio musical de Charly, David Lebón.

Aquella presentación se grabó para lanzarlo como un disco, pero no tuvo muy buenos resultados por problemas técnicos. Algunos temas se pudieron salvar y con grabaciones realizadas entre enero y febrero de 1978, se editó un disco doble en el invierno de 1980, bajo el nombre de “Música del alma”, con el arte de tapa a cargo de la artista plástica Renata Schussheim, que volvería a trabajar en otros proyectos de Charly García. Mucho tomaron este trabajo como el debut solista del artista.

“Definir este trabajo como el primer disco solista de Charly es por lo menos polémico, dado el carácter colectivo del álbum. Este LP es un souvenir del famoso Festival del Amor, que García, con la complicidad de Lebón, organizaron en noviembre de 1977 para juntar dinero y radicarse en Brasil, experiencia que desembocó en la fundación de Serú Girán”, describió a La Viola, Roque Di Pietro, autor de los libros “Esta noche toca Charly. Un viaje por los recitales de Charly García”.



Sobre la obra, el autor destacó: “El contenido del álbum es un repaso por la carrera de Charly, con Sui Generis, PorSuiGieco, el último acto de La máquina de hacer pájaros, y un convite para sus amigos más cercanos. Como dedujo el escritor Martín Zariello, Charly García realizó sus Bandas Eternas en 1977 y con apenas cinco años de carrera profesional”.

Sobre la grabación del recital, el autor contó que nadie se tomó demasiado en serio esta grabación, ya que durmió en el archivo del sello Music Hall durante casi tres años. “Esta discográfica, a través de su etiqueta subsidiaria Sazam, tenía contratado a Charly García y a Serú Girán. Los dos primeros discos del grupo se publicaron en Music Hall. Cuando luego de la publicación de La grasa de las capitales se termina el contrato y la banda decide no renovarlo y armar su propia compañía discográfica (SG Discos), la venganza de Music Hall fue de publicar Música del alma en simultáneo con el lanzamiento Bicicleta, el tercer LP de SG”.



Y agregó: “En su momento, Music Hall no publicó el álbum para no entorpecer el desarrollo de Serú Girán y cuando estos abandonaron la compañía, la empresa de Néstor Selasco hizo todo lo posible para confundir al público y poner en circulación un disco con el nombre y la imagen de García al frente que no tenía nada que ver con la actualidad del músico”.

Para Roque Di Pietro, el disco Música del alma, tiene momentos memorables como el tema que abre la obra, “Variaciones sobre Música del alma” con García en el primer gran solo piano registrado de su carrera. También está “Iba acabándose el vino”, composición casi secreta de Charly, que solo se encuentra en este álbum.

“La versión ‘oficial’ de ‘Música del alma’, registrada en estudio, que cierra el segundo disco y nunca más volvió a grabar. Solo incluyó un fragmento en el disco en vivo del regreso de Serú. También está la canción ‘Gaby (En las arenas del circo)’, de Carlos Piegari y Alejandro Correa, parte del repertorio del Sui Generis anterior al disco Vida, en el que García podía componer con Piegari o directamente interpretar temas ajenos”, concluyó.

La reedición de “Música del alma”

Días atrás se conoció una versión remasterizada del disco, con la serigrafía original de la tapa, junto con dos intervenciones sobre esa carátula que forman parte del agregado adicional incluido en esta reedición, a 44 años de su publicación original.

También cuenta con una foto inédita tomada durante la noche del festival en el Luna Park por Rubén Andón, quien también contribuyó con sus fotos al arte original. “Este disco se reedita gracias al enorme trabajo del INAMU en defensa de la propiedad intelectual y la cultura. Ellos rescataron los fonogramas originales de la Justicia y se los entregaron a sus respectivos autores”, destacó Andón a La Viola. El Sello Music Hall quebró y el material quedó durante muchos años en un juzgado. El Instituto Nacional de la Música, con su equipo de abogados, pudieron recuperar el catálogo y entregarlo a sus respectivos dueños.



“El festival fue una fiesta entre amigos. Se generó un ambiente mágico que crecía con cada canción y con cada uno de los músicos que subían a tocar. Yo pude trabajar con total libertad y no lo viví como un trabajo. Disfruté del concierto y además , sacando fotos”, recordó sobre aquella noche que quedó en la historia. También, Rubén Andón contó que el sonido en el Luna Park fue increíble.

“Como anécdota personal recuerdo una maravillosa tarde en la casa de Charly (García) eligiendo las fotos que se incluyeron en el álbum”. Este material remasterizado de Música del alma tiene un póster con una foto de ese concierto tomada por Andón que no formó parte del álbum original.

La digitalización y remasterización estuvo a cargo de Gustavo Gauvry (AATIA) en los Estudios Del Cielito y Del Infiernito. Esta nueva edición de “Música Del Alma” fue realizada en colaboración entre el Instituto Nacional de la Música y DBN, más la producción del INAMU.



Detalles de la reedición de “Música del alma” de Charly García

Grabado en vivo en el Estadio Luna Park, el 11 de Noviembre de 1977, en el “Festival del Amor”

Mezclado en Estudios ION, entre Enero y Febrero de 1978.

Técnico de grabación: Amilcar Gilabert

Producción: Charly García y Oscar López.

Arte de tapa y contratapa: Renata Schussheim.

Fotografías: Rubén Andon

Créditos de Reedición 2023:

Digitalización, restauración y remasterización de audio: Gustavo Gauvry (AATIA) en

Estudios Del Cielito y Del Infiernito.

Producción de Reedición: Bernabé Cantlon (INAMU) y Diego Boris, con Eduardo Marce en

Asistencia de Producción de Reedición.

Restauración gráfica: Pali Muñoz

Dibujos: Renata Schussheim – Serigrafía: Cumby Giraudi

Foto Insert: Rubén Andón

Agradecimiento al Departamento de Música y Medios Audiovisuales de la Biblioteca Nacional

Mariano Moreno

Músicos:

Guitarras eléctricas: David Lebón – Gustavo Bazterrica

Guitarras acústicas: David Lebón – León Gieco – Charly García – Golo

Bajo eléctrico: José Luis Fernández.

Batería: Gonzalo Farrugia – Oscar Moro

Teclados: Carlos Cutaia – Charly García

Voces: David Lebón – Nito Mestre - León Gieco – Raúl Porchetto –María Rosa Yorio

– Golo – José Luis Bazterrica y Charly García.

Track List:

Lado 1

1 Variaciones sobre Música del Alma

2 Dos Edificios Dorados

3 Hombre de Mala Sangre

4 Sentado en el Umbral de Dios

Lado 2

1 El Fantasma de Canterville

2 Las dulces promesas

3 Iba acabándose el vino

4 Tema de los devotos

Lado 3

1 Boletos, pases y abonos

Lado 4

1 Gaby

2 Bienvenidos al tren

3 Studio Jam

4 Música del alma

Fuente: TN Show