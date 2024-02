Qué significa el make up joya que Jean Paul Gaultier subió a la pasarela en la Semana de la Alta Costura de París

Piedras negras, rojas y brillantes. Las modelos caminaron en la pasarela de Jean Paul Gaultier en la Semana de la Alta Costura de París con un make up joya impresionante. Llamó la atención, sí. Es que de eso, de armar el show para ver quién sobresale en esta semana donde el lujo y la sofisticación se apoderan de la pasarela.

Piedras en el make up de Gaultier.

Pero justamente, esto no significa que a partir de ahora nos peguemos piedras en las cejas o sobre los labios para llevar el make up tendencia de la temporada. Nada de eso. Lo que Jean Paul Gaultier quiso decir con esta puesta en escena enjoyada es que se viene el maquillaje fuerte, poderoso, con impronta.

Piedras sobre las cejas

Gautier quiso mostrar show en la pasarela y lo logró. Nunca mejor aplicado el término de make up joya. Una sofisticación que sorprende.

Make up barroco.

Esto no quiere decir que vamos a salir a la calle con este make up. Es sólo para el show.

Qué quiso decir Gaultier?... Los labios se llevan marcados.

Gaultier logró llamar la atención con este make up joya.

Fuente: Para Ti