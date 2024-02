Cande Vetrano fue parte de muchas novelas argentinas que son icónicas entre los adolescentes y aún siguen vigentes hasta el día de hoy. La actriz conduce "Paraíso Fiscal" en Olga e hizo una polémica comparación entre "Patito Feo" y "Casi Ángeles" que se viralizó inmediatamente en las redes sociales.

La polémica comparación de Cande Vetrano entre Casi Ángeles y Patito Feo

La invitada especial del programa fue Rochi Igarzabal, quien había compartido elenco de Casi Ángeles con la conductora, la China Suárez, Lali Espósito, Peter Lanzani, entre otros. Después de haber cantado algunas icónicas canciones de la novela, hablaron sobre cómo se llevaban los actores dentro del set.

"Yo terminé de novia con un amigo que era Agustín Sierra", dijo la actriz. Dije: 'están todos con todos, ya fue, pongamonos de novios .¿Te acordas Rochi? Estábamos entre todos", reveló la conductora. Esto causó la risa de todo el estudio, fue Fer Dente quien preguntó: "Pero, ¿cómo? ¿se los iban pasando?".

"No, no, eso era más en Patito Feo", tiró Cande Vetrano, quien está de novia con Andrés Gil un ex Patito Feo. "No... ¡fuera de joda! Mi novio trabajaba en Patito Feo y él me dijo que en Patito Feo era todos con todos. Nosotros (en Casi Ángeles) éramos monógamos. Todos de novios con todos", dijo la actriz que quiso arreglarla, pero la terminó de embarrar.

Fuente: caras.perfil.com