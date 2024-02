Trekking en Mendoza: los cinco circuitos imperdibles para recorrer y disfrutar

Trekking, senderismo, tirolesa, parapente, la oferta de actividades al aire libre en Mendoza es interminable. Tanto los turistas internacionales como locales eligieron para este verano visitar la capital mundial del vino. Inmersos en la belleza natural y disfrutando del impresionante paisaje que ofrece, Mendoza es parte de uno de los destinos turísticos más concurridos.





VERANO 2024 EN MENDOZA

En algunas Áreas Naturales Protegidas de la provincia se pueden realizar reservas para hacer trekking. Los turnos se sacan a través de manera online en la página: https://entradasanp.mendoza.gov.ar/turneroanp/servlet/com.turneroanp.solturno001 donde se pueden ver las actividades disponibles y la tarifa.

Circuito Turístico Interpretativo “Laguna de los Horcones”: es una caminata que se hace hasta llegar al Mirador de la Panorámico, desde donde se puede observar la Laguna de Horcones y la Pared Sur del Aconcagua. El ingreso se realiza por el Centro de Visitantes Alfredo Magnani, ubicado en la Quebrada de Horcones, en la Ruta Nacional N°7, a 186 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.Detalles:Dificultad: Baja.

Duración: 2 horas (ida y vuelta).

Horario de ingreso: desde las 10 hasta las 16.

No se permite esquiar.

Recomendaciones:Llevar ropa impermeable y raquetas para nieve, protección para el sol.

Traer cadenas para el vehículo por hielo en calzada.

La Laguna de los Horcones se encuentra en el Parque Provincial Aconcagua. Foto: Destino Montaña



Luego de esta caminata, se puede continuar por el mismo sendera de la laguna hasta el Puente de la Quebrada del Durazno, ubicado sobre el río Horcones.

Detalles:Dificultad: media.

Distancia: 6 kilómetros de ida y vuelta.

Circuito Horcones - Confluencia - Horcones: se trata de una actividad que se realiza ingresando por la Quebrada de Horcones, en el Centro de Informes Alfredo Magnani. Es un sendero habilitado para aquellos que quieran realizar un trekking por el Valle de Horcones, ingresando por el Sendero “Laguna de Horcones”, cruzar el “Puente de la Quebrada del Durazno” y seguir por el sendero para llegar hasta “Confluencia”, el primer campamento de aproximación por la Quebrada de Horcones.Detalles:Duración: entre 6 a 8 horas.

Dificultad: se recomienda para personas que tienen experiencia en la actividad del senderismo y andinismo y cuentan con buen estado de salud.

Horario de ingreso: desde las 8 a las 11.

Habilitado desde el 15 de noviembre al 30 de abril.

Es requisito tener 16 años cumplidos. Los menores entre 13 y 16 sólo podrán hacer esta actividad si cuentan con autorización de ambos padres o tutores legales certificada ante un escribano.

Recomendaciones:Llevar 2 litros de agua por persona, comida suficiente, calentador a gas, zapatillas deportivas, botiquín básico, rompevientos y protector solar.

Está prohibido desviarse de los senderos señalados.

Está prohibido el ingreso con animales.

No está permitido el ingreso con bicicletas.

No está permitido encender fuego.

No está permitido extraer vegetación.

Circuito Las Cuevas: el recorrido se ubica en la Quebrada de Matienzo, que limita con Chile y constituye un espacio que se encuentra vinculado con el Parque Provincial Aconcagua. Se caracteriza por tener glaciares, ríos, humedales y una gran variedad de aves. El ingreso se realiza desde la localidad fronteriza de “Las Cuevas”, ubicada sobre la Ruta Internacional N°7.Detalles:Dificultad: media/alta.

Duración: entre 8 a 9 horas.

Horario de ingreso: desde las 8 a las 10.

No hay prestadores de servicio que puedan proveer comida ni agua potable.

Recomendaciones:Ingresar con guía.

Es requisito tener 16 años. Los menores entre 13 y 16 sólo podrán hacer esta actividad si cuentan con autorización de ambos padres o tutores legales certificada ante un escribano.

No se puede realizar fuego con leña para cocinar.

La Quebrada de Matienzo es una caminata por los cerros que limitan con Chile. Foto: Los Andes

Tour Divisadero: el Divisadero Largo es un área protegida cercana a Mendoza que ofrece una amplia variedad de alternativas. A lo largo del recorrido, se puede disfrutar de paradas en distintas quebradas, fallas geológicas y un arroyo que surge de una cascada. Además, habrá un repaso de la historia minera del lugar.Detalles:Duración: 2 horas y 30 minutos.

Distancia: 8 kilómetros.

Dificultad: media.

Recomendaciones:Llegar con 15 minutos de antelación.

Llevar un litro de agua por persona.

Llevar repelente de mosquitos.

Llevar una bolsa de residuo.





Circuito Los Volcanes: se realiza en la Reserva Natural La Payunia, a unos 500 kilómetros de la ciudad de Mendoza ingresando por la ruta Nacional 40. Es una zona de Monumento Natural que presenta una serie de campos volcánicos y una Reserva Natural de flora y fauna donde está la población migratoria de Guanacos más importante del centro oeste Argentino.Detalles:Duración: 4 horas.

Es obligatorio contar con guía habilitado.

Recomendaciones:Ir en vehículos altos, tipo camioneta.

Llevar calzado cómodo, abrigo, agua, lentes de sol, gorra y filtro solar.

Prohibida la extracción de rocas.

Fuente: Via Pais