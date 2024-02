La fuerte crítica de un ex jugador de River a la decisión que tomó Claudio Echeverri

Definitivamente hay ex jugadores que dejan huella en una institución y en este sentido, Germán Burgos tiene un peso representativo en cuanto a temas de River Plate se refiere. En conversación con el website Bolavip, el Mono se refirió a la polémica salida de Claudio Echeverri, nuevo refuerzo del Manchester City de la Premier League.

“Él decide no quedarse en River. Yo lo escuché y yo no lo podía creer porque River es Europa. River es Europa, ¿me entendés? River tiene todo, tiene jardín y tiene facultad, o sea, es un pueblo, un pueblo dentro del estadio", sostuvo.

Además remarcó que cada futbolista determina sus necesidades, pero en este sentido la prioridad era el club. Dejando en claro su total disconformidad con la actitud que tuvo una de las joyitas nacidas en la institución del barrio de Núñez.

Burgos también se refirió a lo que significa para él uno de los equipos en los cuales tuvo grandes alegrías “Yo estaba en River, viene el Tanque Rojas, que jugó en Boca y en River y me dice ‘vos tenés que ser arquero de Boca’. ‘No puedo’, le respondí. Mi viejo me mata y yo soy hincha de River. Yo jugué en los dos lados, me insistió”.

"A mí me hicieron más de River mis amigos de Boca, que no me dejaban jugar la camiseta de River. Los odiaba. Ellos me hicieron más hincha, pero me metieron a Gatti. Lograron meterme a Gatti” disparó.

Fuente: 442