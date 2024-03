Guía de estilo: así se usan las prendas con peluche, que enamoran a la tendencia mob wife

La tendencia mob wife se ha vuelto una de las modas que más elige la generación Z gracias a su estilo maximalista, el cual contrasta con el lujo silencioso, el cual vimos mucho el año pasado.



La tendencia mob wife enamora a la generación Z.

Este 2024, esta etética ya conquistó a todo Europa y ahora llega a la Argentina para apoderarse del street style. El mob wife consiste en llevar prendas brillosas, ostentosas, mucho animal print y, sobre todo, peluche.

Mob wife, la tendencia que será furor este invierno 2024.

Esta característica convierte a tu placard en la perdición de cualquier devota de la moda, ya que el peluche se ha convertido en la tendencia más jugosa del último tiempo. Por ello, acá te contamos 5 formas de lucirlo.

Las prendas con pelucha se convirtieron en las más jugosas para las devotas de la moda.

Abrigos con peluche

Este invierno, los abrigos con peluche se apoderarán del street style, ya que los veremos constantemente. Además, no es sólo una forma de levantar tu outfit, sino que también le da un toque elegante, sofisticado y chic a tu outfit.

Los abrigos con peluche levantan cualquier outfit.

Asimismo, estos sacos abrigan como ninguno. Por ello, si elegís un total black, pero querés cortarlo con una prenda diferente y divertida, el peluche será tu mejor aliado.

Los abrigos con peluche son increíbles para cortar con un total look.

No obstante, no importa si tu tapado es largo o si llega hasta la cadera, lo que vale es ese toque old money que le da a tu look.

Tops con peluche

En contraposición a los abrigos con peluche, donde acapara toda la prenda, en el caso de los tops, este es un agregado en las extremidades.

El peluche en los tops es un agregado que le da un toque elegante.

Puede estar en el cuello o en las mangas, pero no se lleva el protagonismo, más bien es un detalle que le aporta elegancia a tu look, además de lo que vuelve diferente.

El peluche en los tops se encuentra en el cuello o en las mangas.

Los que más veremos serán aquellos que se abren en el pecho y se atan con un lazo. Además, lo llamativo está relacionado con los aires tan dosmileros que presenta.

Los tops con peluche acaparan las calles.

Por más de que la moda Y2K se está yendo, aún quedan rastros de lo que dejó a su paso y estos tops con peluche es uno de ellos, ya que los veíamos constantemente en las alfombras rojas de los años 2000.

Carteras con peluche

Las carteras con peluche se han convertido en los accesorios más elegidos en el último tiempo. Demuestran que no sólo las prendas de ropa son las protagonistas del mob wife o de la estética old money, sino que los agregados son fundamentales para crear estos looks.

Las carteras con peluche enamoran a la tendencia mob wife.

Además, existen bolsos de los colores que quieras: violeta, blanco, marrón, animal print. Tenés para elegir. Le aportan un aire diferente a tu outfit y se adaptan a cualquier estilo.

Existen miles de versiones de carteras con peluche.



Gorros con peluche

Los gorros con peluche protagonizan el street style.

Los gorros con peluche enamoran a la tendencia mob wife.

Los gorros con peluche son otro accesorio que enamora a la tendencia mob wife. No sólo abrigan perfectamente, sino que también le dan un toque diferente a tu outfit, ya que este agregado siempre viene bien para completar un look.

Los gorros con peluche marcan tendencia.

Estos sombreros son increíbles para crear un estilo diferente y llamativo, sino que también nos retrotrae a la estética Y2K, por lo que llevará su tiempo que las prendas dosmileras se corran del centro de atención.

Los gorros con peluche generan un look diferente. Los gorros con peluche abrigan como nada. Existen miles de formatos de gorros con peluche.Botas con peluche Botas con peluche. Las botas con peluche enamoran a la tendencia mob wife.

Una buena opción para estar calentita y fashion al mismo tiempo este invierno son las botas con peluche. ¿Qué? Estarás diciendo ahora, per sí. No son tan extravagantes ni exageradas como te las estás imaginando, más bien pueden ser sutiles y elegantes.

Las botas con peluche son perfectas para este invierno.

Por supuesto que existen miles de formas, tamaños y colores diferentes, pero, si son negras o clásicas y si no poseen taco o algún detalle exorbitante, pueden ser tus zapatos preferidos.

Las botas con peluche levantan cualquier outfit.

Las botas con peluche marcan tendencia.



Son diferentes a las botas que solemos ver en el street style, además de que levantan cualquier look. También, existen las versiones en animal print y todas enamoran a la tendencia mob wife.

Fuente: Para Ti