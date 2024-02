Facundo, el hijo de Carlín Calvo, y una frase que conmueve: "El día que murió sentimos paz en vez de dolor"

Facundo Calvo, el hijo de Carlín Calvo visitó el programa de Tomás Dente, “Entre nos” y habló del dolor que le causó la pérdida de su padre a tan corta edad.

El actor de Amigos son los amigos, sufrió dos ACV, que le dejaron severas consecuencias. El primero fue en 1999 y se pudo recuperar, pero el segundo que ocurrió en 2010 a minutos de subirse al escenario, le dejó secuelas irreparables.



El 11 de diciembre de 2020, el actor finalmente falleció producto de un paro cardiorrespiratorio. Había estado internado en un centro de alta complejidad donde recibió toda la atención necesaria.

Su hijo, Facundo, fruto de la relación entre Carlín y Carina Galucci, también es actor. Facundo conversó con Tomás Dentre y le contó la enseñanza que le dejó vivir la enfermedad de su padre. “Me enseñó a bancar lo bueno y lo malo. Porque si bien estuvo mal desde mis 10 años, agradezco no haberlo perdido en ese momento porque hubo momentos muy lindos que yo lo acompañaba. Terminé siendo su papá”, sostuvo Facundo.

La muerte de un ser querido siempre es triste y genera cambios rotundos en la vida de uno. Pero a pesar del dolor que le provocó la muerte de su padre, Facundo pudo entender qué era lo mejor ya que hace tiempo sufría las consecuencias de los ACV.

“El día que murió sentí paz en vez de dolor. Porque siento que a él le hizo bien”, confesó el joven actor.

Facundo junto a su mamá Karina y su papá, el actor Carlín Calvo.

Facundo debutó en la novela 100 días para enamorarse y sostuvo que le hubiera encantado que su papá lo viese actuar. “Me hubiera gustado que papá me vea actuar. Hubiera sido muy lindo ver qué me dice, si le gustó o no le gustó. Y también para que directamente me vea actuar”.

Fuente: Pronto