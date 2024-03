Resultados del Sorteo de la Copa Sudamericana 2024: cómo quedó la fase de grupos

Terminó la espera, y todos los equipos de Argentina ya tienen grupos confirmados para la Copa Sudamericana 2024. Este lunes 18 de marzo, la Conmebol llevó a cabo el respectivo sorteo, y todos y cada uno de los participantes tienen rivales y fixture confirmados. Es por eso que en Bolavip te contamos cómo quedó la fase de grupos.

Sin lugar a dudas, esta será una edición peculiar del certamen internacional. Resulta que entre los clubes que participarán se encuentra ni más ni menos que Boca Juniors, quien deberá verse las caras frente a Fortaleza, Nacional Potosí y Sportivo Trinidense. No obstante, el Xeneize está lejos de ser el único argentino en la competencia, sino que estará bien acompañado.

Resulta que a su lado estarán Racing (irá vs. Coquimbo Unido, Sportivo Luqueño y Red Bull Bragantino), Defensa y Justicia (vs. Independiente Medellín, Universidad César Vallejo y Always Ready), Lanús (vs. Metropolitanos, Cuiabá, Garcilaso), Argentinos Juniors (vs. Corinthians, Nacional de Paraguay y Racing de Uruguay) y, finalmente, Belgrano (vs. Internacional, Delfín y Real Tomayapo).

Así quedó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024

Grupo A

Defensa y Justicia

Independiente Medellín

Universidad César Vallejo

Always Ready

Grupo B

Cruzeiro

Unión La Calera

Universidad Católica

Alianza FC

Grupo C

Internacional

Delfín

Belgrano

Real Tomayapo

Grupo D

Boca Juniors

Fortaleza

Nacional Potosí

Sportivo Trinidense

Grupo E

Athlético Paranaense

Danubio

Sportivo Ameliano

Rayo Zuliano

Grupo F

Corinthians

Argentinos Juniors

Racing (Uruguay)

Nacional (Paraguay)

Grupo G

Lanús

Metropolitanos

Cuiabá

Deportivo Garcilaso

Grupo H

Racing

Coquimbo Unido

Sportivo Luqueño

Red Bull Bragantino

Cronograma de la Copa Libertadores 2024

Fase de grupos: Semana del 3/4 al 29/5.

Octavos de Final: Semana del 14/8 y 21/8.

Cuartos de Final: Semana del 18/9 y 25/9.

Semifinal: Semana del 23/10 y 30/10.

Final: Sábado 23 de noviembre.

