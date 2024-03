Colección de Otoño-Invierno 2024 de Comme des Garçons

La colección Otoño-Invierno 2024 de Comme des Garçons, titulada “IRA”, explora el conflicto emocional a través de la moda.

La colección Otoño-Invierno 2024 de Comme des Garçons, titulada “IRA”, es una exploración del conflicto emocional y la autorreflexión, expresada a través de la moda. Esta colección encarna el estado emocional actual del diseñador, presentando una narrativa cruda y sin filtros de ira hacia el mundo exterior y hacia uno mismo. Es una expresión audaz de los tiempos, canalizando la frustración y el desacuerdo predominante en la sociedad actual en el arte del diseño de prendas de vestir. Cada elemento de la colección, desde las siluetas hasta los materiales utilizados, sirve como lienzo para este intenso diálogo emocional.



La colaboración con talentos destacados amplifica aún más el impacto de la colección. El peinado y el maquillaje de Takeo Arai probablemente reflejen el tema de la colección, empleando técnicas audaces y no convencionales para reflejar el caos y la intensidad de la ira. Mientras tanto, la selección musical de Ugo Nardini, con composiciones de Ludwig van Beethoven, envuelve la pasarela en un manto de profundidad emocional. La elección de “Sonata Claro de Luna No. 14 en Do sostenido menor, Opus 27 No. 2” y “Sonata para piano No. 32 en Do menor, Opus 111” impregna la presentación con un sentido de melancolía e introspección.



Las asociaciones con marcas como PHILEO, Kids Love Gaite y Salomon introducen una amplia gama de influencias, desde calzado deconstruido hasta ropa callejera elevada y equipo técnico para exteriores. Por ejemplo, los zapatos Comme des Garçons x PHILEO “DERBY Melted” simbolizan una fusión literal y metafórica de formas y normas, inspirada en el poder transformador de la ira.

Fuente: Xmag