La Selección Argentina debutará contra Canadá en la Copa América 2024

La Selección Argentina ya tiene el pensamiento en la Copa América, torneo donde revalidará su condición de campeón luego de haberle ganado a Brasil en la definición disputada en Río de Janeiro en la edición del 2021.

En este contexto, durante la jornada del sábado 23 de marzo se conoció al único rival que faltaba. La Selección de Canadá se sumará al grupo A luego de haberle ganado el repechaje por 2 a 0 a su par de Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf.

En este importante partido realizado en el estadio Toyota en Texas, los canadienses lograron su clasificación luego de los goles marcados por Cyle Larin y Jacob Shaffelburg.

De este modo, el equipo conducido técnicamente por Mauro Biello se convertirá en uno de los rivales que deberá superar el conjunto nacional durante su participación en el torneo continental que se desarollará a mitad de año en los Estados Unidos.

¿Cuándo juega la Selección Argentina frente a Canadá?

El partido se realizará el próximo jueves 20 de junio en las instalaciones del Mercedes–Benz Stadium y que comenzará a partir de las 21.00 (horario de Argentina).

Cuál es el fixture que tendrá la Selección Argentina en la Copa América del 2024

Fecha 1: Argentina vs Canadá – Jueves 20 de junio desde 21:00 horas

Fecha 2: Chile vs Argentina – Martes 25 de junio a partir 22:00 horas

Fecha 3: Argentina vs Perú – Sábado 29 de junio a las 21:00 horas

