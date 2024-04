La dolorosa confesión de LeBron James: "No me queda mucho tiempo"

Sin duda alguna, la vigente temporada de la NBA es una de las mejores en mucho tiempo. No solo por la gran calidad de jugadores de experiencia, sino porque también surgieron muchos jóvenes con una grandiosa técnica. Pero además se está viendo lo mejor de LeBron James, quien ya superó los 40.000 puntos en su carrera.

El rendimiento que presentó el último domingo ante Brooklyn Nets fue superlativo: acertó 9 de 10 triples (la mejor marca de su carrera), alcanzó los 40 puntos y cosechó 6 rebotes, 6 asistencias y 4 robos. Pero el ex Cleveland Cavaliers y Miami Heat no quedó conforme: en los 37 minutos que disputó, encestó 13 de 17 tiros de campo. Sí, todo con 39 años.

Debido a su elevada edad, y después de la enorme actuación que tuvo, volvió el debate sobre quién es el mejor basquetbolista de la historia, donde siempre lo comparan con el mítico Michael Jordan. Y ahora mucho más, dado a que el oriundo de Ohio está a un solo año de la edad en la que el ex Chicago Bulls colgó las botas. Y justamente fue consultado por la continuidad de su carrera.

El periodista Jovan Buha, de The Athletic, le consultó a King James por el tiempo en que se mantendrá en actividad. Y el dos veces medalla de oro en los JJOO de Beijing 2008 y Londres 2012, mientras agitaba su cabeza de manera negativa, fue conciso: “No voy a jugar otros 21 años, eso es absolutamente seguro. Pero, no mucho, no sé cuándo se cerrará esa puerta ni cuándo me jubilaré. Aunque, no me queda mucho tiempo”, sentenció.

El próximo objetivo que tiene LeBron James

Mientras sigue batiendo récords en la NBA, para lo que se viene hay un nuevo hito que quiere lograr LeBron James: el alero de LA Lakers anhela poder jugar profesionalmente con el mayor de sus hijos, Bronny James.

Cabe destacar que James Jr recién tiene 19 años e inició su carrera en la NCAA esta temporada en la Universidad del Sur de California, luego de que se retrasara su comienzo por un paro cardíaco que atentó con su vida a mediados de 2023 y que lo alejó de las canchas cerca de 5 meses.

Fuente: bolavip