Joan Laporta presagia el problema que tendrá Real Madrid por fichar a Mbappé

La novela de Kylian Mbappé y su ida y vuelta con Real Madrid parece tener este verano europeo como final. Tras haberle comunicado a Paris Saint-Germain que no renovará su contrato más allá de este temporada, el delantero francés habría firmado un precontrato con el Merengue.

De esta manera, Florentino Pérez cumpliría uno de sus grandes objetivos de los últimos años en cuanto a transferencias. Además, el campeón del mundo en Rusia 2018 concretará uno de sus sueños en el fútbol al ponerse la camiseta de los blancos.

A falta de confirmación oficial, varios medios y protagonistas lo dan como hecho. Este jueves, el propio Joan Laporta se refirió al tremendo fichaje de su rival, pero destacó un aspecto negativo alrededor de la incorporación.

“¿Si envidio al Madrid por Mbappé?. No, para nada, para nada. Además, que no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos. No tengo información, sólo intuición. Ahí tienen un problema. Hay que vender a algún jugador (si llega Mbappé), ¿no? Porque no van a jugar los dos en el mismo sitio y además son jugadores muy marcados. Y hablando de las cifras que habrán, esto distorsiona el vestuario seguro. Eso no va de regalo“, comentó el mandatario del culé a Marca.

El planteo de Laporta refiere a la constelación de estrellas que hoy forman parte del plantel de los de la capital española. Más precisamente, Vinícius Júnior, líder absoluto del ataque de Real Madrid, ocupa hoy el lugar de extremo izquierdo que Mbappé tiene al lado de Kolo Muani en PSG.

Fuente: bolavip