Leandro Paredes sobre las amenazas que recibió Ángel Di María: “El quería volver, pero con esto que pasó va a ser más complicado”

En la última gira de la Selección Argentina por Estados Unidos, Leandro Paredes reveló que compartió habitación con Ángel Di María y brindo detalles del momento en el que el delantero se enteró de las amenazas que recibió su familia en Rosario.

Dicha situación que sufrió la familia del atacante del Benfica generó que ahora se ponga en duda el retorno del Fideo a Rosario Central a mediados de 2024 como se había estipulado en algún momento y así lo manifestó Paredes en diálogo en Tyc Sports.

“Empezó a sonar su teléfono a las 7.30 u 8 de la mañana. Yo no vi quién era la llamada y me volví a dormir. Al rato me despierto y él estaba sentado en la cama, medio llorando. Primero me desperté todo cagado, porque no sabía lo que había pasado, y ahí me contó”, comenzó el relato del mediocampista de la Roma.

En esa misma línea el ex Boca agregó: “Nos pone tristes porque él estaba muy ilusionado por volver, su familia también... Es un sueño que él tiene, el de volver a Central. Cómo están las cosas en el país, con lo que pasó, seguramente sea un poco más complicado”.

“Duele que estén pasando estas cosas, porque es uno de los que más merece volver a su club y jugar donde fue muy feliz y donde quiere terminar su carrera”, cerró Paredes.

En relación al retorno al fútbol argentino, uno de los nombres que también ilusiona, sobre todo al mundo Boca es el del propio Paredes que en más de una ocasión destacó que el deseo de volver al club que lo vio nacer futbolísticamente sigue intacto.

De esta manera, el campeón del mundo aseguró que la idea de retornar al Xeneize es clara, pero que seguramente sea más adelante: “No me puse fecha, no me pongo fecha para nada en mi vida. Trato de vivir mi vida y mi carrera día a día y lo que tenga que pasar, pasará. Las ganas de volver a Boca siempre están, ya lo dije, pero no me pongo fecha”.

Respecto al presente del mediocampista de 29 años, Paredes está atravesando un gran momento en la Roma, siendo titular indiscutido para Daniele De Rossi, entrenador de la Loba. A su vez, siempre una debilidad para Lionel Scaloni, el ex Boca será parte del plantel argentino que buscará la defensa del título en la Copa América a partir del 20 de junio.

