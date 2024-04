¿Alexis Mac Allister es el mejor mediocampista del mundo?

El momento que está viviendo Alexis Mac Allister es excelente. Figura indiscutida en el Liverpool, con posibilidad de ganar la Premier League, y una fija en la Selección Argentina, su enorme temporada le ha permitido ganarse elogios. A su vez, entró en el debate del mundo del fútbol sobre si es el mejor en su posición.

Jürgen Klopp, su entrenador en los Reds, no para de destacarlo tras cada brillante actuación suya. “Mac Allister es top, es un jugador top. Súper influyente, súper inteligente. Gran tipo. También le encanta jugar en el Liverpool, lo cual es realmente importante. Marca la diferencia“, supo decir hace pocos días el técnico alemán.

Precisamente, el técnico alemán, quien dejará Liverpool a final de temporada, tiene mucho que ver en este presente del mediocampista de 25 años. Se ha vuelto un jugador más completo, adaptado a jugar en otras posiciones en el mediocampo, pero que ahora, es una pieza fundamental para que los Reds estén en la pelea por el título en la Premier, mano a mano con Manchester City y Arsenal.

El proceso para llegar a los primeros planos no fue fácil. De aquel joven mediocampista adelantado, casi enganche, en Argentinos Juniors, de paso por Boca Juniors, saltó al Brighton, en donde también fue de menor a mayor gracias al trabajo primero de Graham Potter y, posteriormente, de Roberto de Zerbi. Hoy, para Liverpool, no puede faltar en el once.

En la Selección Argentina también se ha convertido en un nombre fijo. La lesión de Giovani Lo Celso antes del Mundial de Qatar le abrió la chance de ganarse un lugar y se convirtió rápidamente en su reemplazante. Si los focos van con nombres como Enzo Fernández, la regularidad y la polivalencia de Alexis le permite ser titular para Lionel Scaloni.

Los elogios le llueven, en Inglaterra lo ponen por arriba de nombres como Rodri, Toni Kroos o Kevin de Bruyne. Las últimas actuaciones en un momento clave de la temporada de Liverpool y su presente en la Selección Argentina hacen de Alexis Mac Allister un contendiente para ser catalogado como el mejor mediocampista del mundo. En este video de BOLAVIP, hacemos un repaso por los fundamentos y todos los puntos para este debate.

¿Cuánto le costó a Liverpool el fichaje de Alexis Mac Allister?

Tras el Mundial de Qatar 2022 con título con la Selección Argentina y una enorme temporada en Brighton, en julio de 2023, Alexis Mac Allister pasó al Liverpool a cambio de 42 millones de euros. Una gran inversión del club de Anfield, necesaria para reestructurar su mediocampo, sobre todo, ante las salidas de algunas figuras como Jordan Henderson o Fabinho en aquel entonces.

