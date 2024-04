El Gobierno empezó a abrir las importaciones y sintió la respuesta en el mercado de cambios

En economía todo beneficio tiene un costo. El Gobierno decidió abrir las importaciones como herramienta para bajar los precios, en particular alimentos. El resultado fue que la demanda de dólares en el Mercado Libre de Cambios aumentó y los exportadores son reacios a liquidar divisas a este tipo de cambio y otras dificultades.

Salvador Vitelli, analista financiero y experto en agronegocios, señaló que “en una semana se compraron solo 500 mil toneladas. El 93% de la soja está sin precio”. En otras palabras, el 93% no se transformó en dólares.



A esta caída de exportaciones y suba de las importaciones, se sumó la huelga de los aceiteros que embarcan su producción por tres puertos menores, pero puede afectar a toda la cadena del agro. Por si fuera poco, en la medianoche comenzó el paro de los trabajadores del SENASA que no harán los controles fitosanitarios y afectarán por tres días a las exportaciones que no podrán ser embarcadas sin esos certificados.

Vitelli explicó los factores que están afectando a la exportación: “La huelga de aceiteros afecta la afluencia de granos hacia el puerto. Pero no es el único factor. Venimos arrastrando volúmenes bajos de liquidaciones producto de la lluvia que fue atrasando el ritmo de cosecha y restó afluencia de camiones y por lo tanto hubo menos liquidaciones. También está el problema de que el productor con estos precios internacionales no se siente atraído. Obvio que va a haber liquidaciones porque hay necesidad de pagar compromisos financieros importantes. Además, está tan fuertemente instalada la sensación de que no se va a modificar este tipo de cambio, que liquidan a estos valores ¿Cuánto? Por ahora es poco, no hay demasiadas ventas. Este es básicamente el cóctel que vive el agro”.



Por eso en el Mercado Único y Libre de Cambios (MLC) se negociaron apenas USD 283 millones y los importadores compraron USD 375 millones, que obligaron al Banco Central a vender 92 millones. Es la primera venta de la entidad en 41 días. Las reservas se vieron afectadas y cayeron USD 260 millones.

Por eso la rueda cambiaria no tuvo volumen. La ausencia de los exportadores se sintió en el contado con liquidación (CCL) que bajó $6,60 (-0,6%) a $1.091,87. El MEP cedió apenas 74 centavos a $1.034,78. El “blue” soportó una baja de $10 y cotizó a $1.045.

La brecha entre los dólares financieros se agrandó a 5%, que es el costo de traer o enviar dólares al exterior.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “la huelga de los aceiteros hizo que la entrada de camiones en los puertos tuviera una merma significativa de 27 toneladas. Este acontecimiento tuvo su reflejo en las bajas liquidaciones del MLC. Los USD 282 millones liquidados fueron absorbidos 100% por privados y el Central para satisfacerlos tuvo que venderles USD 92 millones. Aparentemente habrá más protestas a la restitución de “Ganancias” veremos cómo el Gobierno se las ingenia para minimizar el daño”.

Más adelante F2 señala que “al mercado no parece preocuparle esta coyuntura, al menos, por ahora. Aún con el bajo volumen registrado en el MLC, el CCL cerró con un leve incremento y la brecha con el tipo de cambio oficial terminó casi sin cambios en 24,2%”.

Los bonos CER continuaron su caída porque ven la desaceleración de la inflación y sus precios estaban sobre la par con renta negativa por lo tanto deben reacomodar sus cotizaciones hacia la baja. Las consultoras estiman la inflación de abril en 8,3% indica que mayo viene más bajo por que desaparecerá el efecto de la suba de las tarifas. El resultado fue que los Bonos CER más cortos que vencen en 2025 cedieron hasta 2,15%.

Los títulos a tasa fija están firmes y se comenzaron a negociar las Letras Capitalizables (LECAP) de la última licitación.

Fernando Marull, de la consultora FyMA y Asociados, destacó que en marzo, en base a datos del MULC, “hubo financiamiento neto por USD 559 millones por primera vez en 5 años”.

Los dólares llegaron atraídos por la quietud de la divisa y la posibilidad de hacer diferencia con las inversiones en pesos y bonos soberanos que tienen una elevada tasa de retorno.

Por eso, los títulos de la deuda externa tuvieron leves subas de hasta 1% en los bonos más representativos con ley argentina y de 0,6% en los de ley Nueva York. El riesgo país respondió con una caída irrelevante de 2 unidades a 1.208 puntos básicos.

La Bolsa tuvo una rueda positiva. El Merval de las acciones líderes subió 2,1% en pesos y 1,5% en dólares. Las acciones más destacadas fueron las de Transportadora Gas del Sur (+4,67%) y las de Supervielle (+5,62%).

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron alzas generalizadas y lo mejor pasó por Transportadora Gas del Sur con 4%.

Los inversores tienen puesta su atención en lo que sucederá hoy en el Congreso con la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Fuente: Infobae