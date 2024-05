Poroto Cubero inicia su carrera como DT: asumió en un equipo del Ascenso

Cinco años después de haberse retirado en Vélez como futbolista profesional, Fabián Cubero comenzará su carrera como director técnico. Este martes, Poroto fue anunciado como el nuevo entrenador de Sportivo Italiano, equipo que milita en la Primera B del fútbol argentino.

Con 45 años, Cubero tendrá su primera experiencia como entrenador y hoy, junto a su cuerpo técnico, en el que también está el exarquero Gastón Monzón, fue presentado al plantel.

Sportivo Italiano actualmente está 19º (de 22) en la Primera B con 14 puntos en 14 fechas. Se encuentra a cinco unidades del puesto de descenso a la C, aunque faltan siete fechas para que finalice el Apertura y, luego, se viene todo el Clausura.

“Siempre tuve el bichito de ser entrenador y ahora me llegó esta oportunidad. Estoy muy contento”, declaró Poroto en Dsports Radio. “Tengo que conocer bien al plantel, pero a mí me gusta poner un sistema acorde a los jugadores que tengo. Tengo varias ideas. Me gusta el 4-2-3-1″, agregó.

Cuándo debutará Cubero como entrenador de Sportivo Italiano

Poroto Cubero ocupará el lugar que había quedado vacante tras la salida de Marcelo Barrera. Su estreno será en la jornada 15, ante Liniers, este domingo a las 15.30 en condición de visitante.

Fuente: 442