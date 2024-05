L-Gante confirmó su separación de Candela Arizaga con un contundente mensaje en redes: "No me vinculen..."

Después de días de mucha preocupación por la salud de su hija, Jamaica, quien estuvo internada en el Hospital Garrahan por dengue, L-Gante realizó un posteo en redes sociales que llamó la atención de sus seguidores. Pese a que circularon versiones respecto a que el líder de la “Cumbia 420” se había reconciliado con Candela Arizaga, el cantante confirmó su separación de la joven.

L-Gante visitó a Jamaica, durante su internación



Después del paso de Elian Valenzuela, nombre real del artista, por Europa, donde la expareja de Tamara Báez habría intentado “chamuyarse” a algunas viejas amigas, su relación con Arizaga pareció haber llegado a su fin. “Candela sospecha de varias infidelidades y decidió dejarlo y le habría dicho algo así como ‘a mí no me vas a hacer lo mismo que le hiciste a Tamara’", había asegurado Juan Etchegoyen de “Mitre Live”, al respecto.

Sin embargo, pocos días después, L-Gante publicó un video en su cuenta de Instagram que despertó rumores de reconciliación con la modelo. La filmación que llevó esperanzas a los fans de la pareja mostraba a Candela caminando junto a la pequeña Jamaica. Pese a que se trató de un tierno gesto por parte del amigo de La Joaqui, los seguidores notaron que se trataba de una grabación vieja, ya que la creadora de contenido y la niña no tenían abrigo, y los últimos días en Buenos Aires fueron de frío intenso.

En las últimas horas, Elian decidió romper el silencio y aclarar cuál es su situación amorosa. A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió una fotografía besándose con Arizaga, pero escribió: “Gente, seguidores y fanáticos, no me vinculen más con @candelamagaliok (cuenta de Arizaga). Gracias”.



Fuente: Diario Show