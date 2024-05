La fiesta de la minería recibió a la industria de Santa Fe con el doble filo del RIGI

La Expo San Juan de Minería dejó en claro que el sector extractivista está en plena pubertad a punto de dar el paso al desarrollo pleno. Todo depende del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), que puede abrir una puerta enorme, pero cerrar la ventana para las industrias proveedoras locales como la de Santa Fe.

La dicotomía fue el tema de conversación en los stands de la feria que se desarrolla en medio del debate en el Congreso de la ley Bases tan determinante para las aspiraciones de Javier Milei. Como nunca un evento de este tipo dejó dos posturas, evidenciadas desde el discurso de apertura, donde la Cámara Minera de San Juan exhortó a los senadores a aprobar la iniciativa, hasta en los pasillos entre los empresarios que tocan el freno.



Santa Fe en la minería

Más de 50 firmas de las 230 totales de Santa Fe que trabajan directamente con el sector minero vendiendo desde perfiles a viviendas para las zonas de extracción participaron de la feria. El gobierno santafesino se destacó entre las provincias no mineras con un enorme stand y por generar el vínculo con reuniones de negocios a través del ministerio de Desarrollo Productivo y de la secretaría de Industria.

Las empresas se frotaron las manos a la espera de que el sector extractivista invierta y haga despegar el negocio. Según recogió Letra P, la temperatura era de pura expectativa con el litio y, sobre todo, con el cobre que promete mover mucho dinero y derramarlo en la cadena. “Estamos a la expectativa de que pase algo con la macro y se larguen a invertir las grandes empresas”, sostuvo Eric Besset, de la industria de insumos de acero inoxidable Ebinox.

El empresario contó que estuvo en Alemania, Finlandia e Italia y observan atentos lo que pase con el sector en el país. El ánimo inversor depende, invariablemente, del RIGI. Por eso los proveedores locales quieren un régimen que impulse el negocio a gran escala, pero que también los comprenda a ellos y no los deje con las ganas.

“Como largaron el proyecto, es una locura. Van a venir las empresas, se llevan todo y los proveedores nos quedaremos sin nada. La industria local no va a poder colaborar ni estar en el negocio porque van a traer todo de China, 40% más barato, más rápido aunque no de tan buena calidad”, sostuvo el empresario que además es integrante de la Cámara de Proveedores Mineros.

“No es un temor, es la realidad. Fue el tema de la feria”, agregó y amplió: “Hay que buscar un término medio para que inviertan y activen el negocio, pero que no haya asimetrías o que tengamos una ventaja impositiva frente a los productos terminados importados”.

Por su parte, Alejandro Stradela, de la fábrica de plásticos de alta densidad para fluidos de minería Strada SA, ubicada en el Gran Rosario, pidió un “mix”. “Si a las empresas que vienen de afuera no le das una seguridad mínima de un plazo largo, supongamos diez años, ningún proyecto es viable. Ahora, nos puede perjudicar y tenemos ese miedo. No se puede liberar todo, hay que darle la posibilidad a la industria local para que pueda desarrollarse”.

Las provincias

El contacto con ejecutivos de mineras como Barrick Gold, Minera Santa Cruz, Minera Veladero y Proyecto Mara que buscan explotar cobre les sirvió para comprender de primera mano qué piensan de las multinacionales. Según explicó un empresario que hace piezas para el fracking y el proceso minero, “lo que más quieren las mineras es no pagar nada y están expectantes porque esta política no se la permiten en ningún lado del mundo”. “En EE.UU. le están poniendo aranceles. Ojo porque China tiene precios imposibles”.

El gobierno de Maximiliano Pullaro pisó la 10º Expo San Juan Minera para fomentar las industrias proveedoras a diferencia del resto de las provincias que tienen intereses con las mineras propiamente dichas, incluso el socio en la Región Centro de Pullaro, el cordobés Martín Llaryora que banca el RIGI.

"Los gobernadores de provincias mineras tienen expectativas con el RIGI porque necesitan inversiones y apuestan a eso para que les allanen el camino", sostuvieron en el gobierno local. El ministro de Producción santafesino, Gustavo Puccini, habló del tema con Juan Pazo, funcionario de confianza y polifuncional de Toto Caputo en Economía. Los intereses se cruzan por el texto en cuestión.

CON INFORMACION DE LETRA P.