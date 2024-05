Dólar: Gobierno no intervendrá en los paralelos y llamó a los exportadores para negar cambios en el blend

En las últimas horas el equipo económico tomó contacto con representantes del sector exportador para analizar la marcha de la liquidación de la cosecha gruesa. Fuentes del sector confirmaron a Ámbito que no habrá cambios en el dólar blend. En medio de la corrida cambiaria, el Gobierno desmiente de forma tajante rumores de intervención. Escala la tensión con la Unión Europea y Cancillería no envía instrucciones a las embajadas.

La suba de los dólares paralelos captó la atención del Palacio de Hacienda durante toda la semana. No solo por el salto en la brecha cambiaria que en todo momento es un desincentivo a las exportaciones y un incentivo a las importaciones, sino también por su origen: la escasa liquidación de divisas en el mercado oficial.

Con este escenario, el equipo económico volvió a tomar contacto con los representantes del sector exportador. En una charla que tuvo lugar en las últimas horas, desde el Ministerio de Economía y el Banco Central le confirmaron a la agroindustria que no habilitarán cambios en el porcentaje de ventas al exterior que van a parar al segmento contado con liquidación.

“Un nuevo blend desanclaría las expectativas del mercado de continuar con la hoja de ruta trazada”, insisten cerca de Caputo. Luego de las conversaciones, el viernes mejoró la afluencia de divisas provenientes del campo. El esquema cambiario es un juego de pinzas, la suba del contado con liquidación le da más pesos a los exportadores que liquidan un 20% en ese segmento, pero al mismo tiempo, les hace comprar menos dólares a la vuelta con los pesos de la venta al exterior.

El Gobierno no interviene y “nunca intervendrá”

La reversión de la tendencia de los dólares financieros llegó el jueves cerca del mediodía. Fue repentina y acelerada. A partir de ese momento, se esparcieron rumores de una supuesta intervención del Gobierno en el mercado. Ya sea a través de terminales propias o manos amigas.

Altas fuentes del equipo económico en diálogo con Ámbito desmintieron de forma tajante las versiones. “No intervenimos y nunca vamos a intervenir”, dijeron. Tres calificados actores del mercado acreditaron la respuesta que partió del Palacio de Hacienda. Detallaron que no se detectaron movimientos extraños en la rueda.

Al margen de lo que sucedió esta semana. La intervención está implícita en el esquema cambiario: por el blend, los exportadores ya destinaron casi u$s 5.000 millones que podrían haber ido a parar a las reservas del Banco Central y no al Contado con Liquidación. El Fondo Monetario Internacional ya anota esto en la lista de pendientes.

Cancillería en Stand By

Justamente el organismo multilateral de crédito será un actor de enorme relevancia para la suerte del ministro de Economía durante los próximos meses. Hay que negociar un nuevo programa para financiar los vencimientos del año que viene y quién sabe, más fondos frescos para una eventual apertura del cepo.

La preocupación debería ser compartida por todo el Gobierno. Algo que no pareciera comprobarse en las múltiples desinteligencias que muestra la política exterior. La decisión de Pedro Sánchez de retirar a su embajadora de Buenos Aires no es una buena noticia a la hora de pensar en una votación ajustada en el directorio del FMI, es un error no forzado que nadie parece dispuesto a solucionar.

La la inundación de preguntas que recibieron las embajadas de Argentina en la Unión Europea, nadie supo qué contestar. El silencio de Cancillería no fue solo hacia el afuera, sino también puertas adentro. No hubo comunicación interna ni lineamientos sobre cómo abordar la crisis para el personal diplomático.

