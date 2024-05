¿Nace un nuevo Viotti?

Leonardo Viotti vivió ayer un día muy particular, fue su primer 25 de Mayo como intendente de Rafaela, con lo que ello significa por el significado que la conmemoración tiene para todos los Argentinos, pero también fue un día muy especial por que pudimos ver un Viotti diferente, mucho más modesto y alejado de la soberbia que lo caracteriza desde que asumió la intendencia. Es como si los golpes que está recibiendo producto de una deficiente gestión lo están haciendo caer en la realidad y lo colocan en el lugar que todo funcionario público debe tener, que no es otro que el de saber que el paso por el cargo que ostenta es circunstancial y tiene fecha de vencimiento.

No es nuevo y Viotti lo sabe, que la ciudad no es la que los vecinos anhelan y a fuerza de ser sinceros dista mucho de la heredada, pero el hecho de que Viotti repitió en muchas oportunidades, no sólo en su discurso, también en la conferencia de prensa y a nuestro cronista cuando concurría al acto, que el objetivo es equivocarse lo menos posible, es un muy buen principio y hay que destacarlo. El discurso en sí no tiene nada de nuevo y es más de lo mismo para este tipo de actos, declaraciones de circunstancia sin mucha trascendencia, es comprensible.

Ojalá este sea un nuevo estilo de gobierno es un intendente joven e inexperto que puede dar mucho, depende de él, de nadie más, el tiempo dirá …..

Viotti llegando al acto del 25 de Mayo

El discurso del Intendente Leonardo Viotti

La palabra del Diputado Nacional Roberto Mirabella