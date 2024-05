Las emotivas palabras de Rafa Nadal en su despedida del Roland Garros: "Disfruté del lugar que más amo"

Fin del sueño y de una era. Rafa Nadal perdió en 3 sets corridos frente al alemán, Alexander Zverev y quedó eliminado del Roland Garros, torneo que supo conquistar 14 veces en su carrera y se despidió del público quien lo reconoció con aplausos.

"No se si será mi última vez en Roland Garros, pero me voy cargado de amor en el lugar que más amo. Hay un gran porcentaje que no regresé, pero no puedo confirmarlo 100%", dijo el tenista español, que si bien no quiere dar el adiós definitivo, su carrera llegaría a su fin este 2024 y se retirará del circuito profesional de forma definitiva.

"Felicitar a Sacha [Zverev] por su gran partido y le deseo todo lo mejor para lo que queda de torneo, sabiendo lo difícil que fue el momento en 2022 [su lesión ante Nadal en semifinales de Roland Garros]", continúo Nadal.

"Ya lo he dicho antes, han sido dos años muy duros de lesiones. El proceso por el que he pasado para estar aquí no ha sido la preparación ideal y no he podido hacer más ante un gran jugador como Sacha. No puedo decir seguro al 100% que no volveré a jugar aquí, pero sí puedo decir al 100% que he disfrutado cada vez que he jugado en esta pista y ante este público. Espero volver para los Juegos. Será otra oportunidad para mí", agregó.

"Cuando era un niño no podría ni haber soñado todos los éxitos que he tenido aquí. Es inolvidable lo que me han hecho sentir aquí", concluyó Nadal, visiblemente emocionado.

Zverev saldó una vieja deuda con Nadal

En duda hasta el último momento, Nadal optó por estar presente en "su" Roland Garros, pero el sorteo no le permitió tener ni una ronda de calentamiento, deparándole este duelo explosivo para el debut ante un Zverev que está además en un gran momento, tras ser campeón en el Masters 1000 de Roma.

Zverev pudo además sacarse la espina de la última vez que se había medido a Nadal, en 2022 precisamente en la central de Roland Garros. Entonces fue en las semifinales y una lesión en el tobillo derecho, que obligó al alemán a pasar luego por quirófano y echó al traste su temporada, le hizo tener que salir de la pista en silla de ruedas.

Dos días después de aquel choque de semifinales, Nadal ganaba Roland Garros con una infiltración en uno de sus pies doloridos, superando fácilmente en la final al noruego Casper Ruud.

Nadal no pudo con Zverev y fue eliminado del Roland Garros

El español Rafa Nadal, catorce veces campeón de Roland Garros, no pudo obrar el milagro ante el alemán Alexander Zverev, cuarto jugador mundial, ante el que perdió 6-3, 7-6 (7/5) y 6-3, este lunes en la primera ronda del torneo parisino.

A sus casi 38 años y sin apenas haber jugado desde 2022 por las lesiones, el mallorquín no tuvo opción ante uno de los tenistas más en forma del circuito, reciente campeón en Roma y que en segunda ronda jugará ante el belga David Goffin (115º) o el francés Giovanni Mpetshi Perricard (66º).

Los tres partidos de Nadal perdidos en el torneo habían sido en 2009 en los octavos de final ante Robin Soderling y dos veces ante Djokovic, en los cuartos de final de 2015 y en las semifinales de 2021. A ello suma un abandono por problemas físicos antes de disputar su choque de tercera ronda de 2016.

En un 2024 en el que apenas jugó, tras una reaparición frustrada en enero en Brisbane, donde volvió a lesionarse, en la gira sobre tierra volvió en Barcelona y tuvo resultados discretos. En su último partido antes de París, en Roma, había sido incluso barrido de la pista por el polaco Hubert Hurkacz (6-1, 6-3) en la segunda ronda.

