Malas noticias para Javier Mascherano: Juventus no cedió a Matías Soulé para los amistosos previos a los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina Sub 23 se enfrentará a Paraguay el 8 y 10 de junio a modo de preparación para los Juegos Olímpicos de París. La semana posterior, la Albiceleste quedará concentrada en el Predio Lionel Messi de Ezeiza para empezar a trabajar específicamente pensando en la cita olímpica.

Javier Mascherano pretende conformar el mejor plantel posible para los Juegos Olímpicos y material tiene de sobra ya que la camada sub 23 de jugadores argentinos es imponente. Además, la idea es que los tres mayores de 23 años sean tres campeones del mundo. Todo indica que Julián Álvarez y Nicolás Otamendi ya están casi confirmados, resta saber quién será el tercero y todo apunta que sería Dibu Martínez.

Una mala noticia para Javier Mascherano

Matías Soulé es futbolista de la Juventus. En la última temporada estuvo a préstamo en Frosinone y con el descenso consumado, debió regresar al gigante de Turín. En las últimas horas se conoció que la Juve decidió no ceder a Soulé para los amistosos previos a los Juegos Olímpicos y eso hace peligrar la presencia del talentoso futbolista en la cita olímpica. Desde la AFA se comunicarán con el gigante italiano para intentar que lo cedan a los Juegos Olímpicos.

Como la FIFA no organiza el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, los clubes no están obligados a dar a sus futbolistas y eso claramente es un gris que debe analizarse de cara al futuro. Los futbolistas desean jugarlo, los clubes no quieren darlos y ahí comienza un tira y afloje que no es sano para nadie. Sin ir más lejos, Enzo Fernández tenía todo encaminado para representar a la Albiceleste en París, pero en las últimas horas se supo que Chelsea no lo cedería.

