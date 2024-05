Se duplicó el número de quienes inician el trámite para jubilarse en la Caja de la provincia de Santa Fe

En abril de 2024, se iniciaron en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe casi el doble de trámites para obtener el beneficio que los que se habían generado en igual período de 2023. El aumento significativo, según se interpreta en el propio organismo previsional, respondería a la discusión pública suscitada en torno de las reformas que se plantearían al actual régimen jubilatorio, y que cambiarían los parámetros para los futuros pasivos.

Según datos a los que pudo acceder El Litoral, en abril de 2023 habían ingresado a la Caja 282 trámites, en tanto que el mes pasado el número ascendió a 518. De acuerdo con la estadística, en enero se habían iniciado 293 trámites, en febrero 197 y en marzo 388. Pero es en abril cuando se produce el salto más representativo en términos de volumen, con 518 expedientes.

Si el análisis se circunscribe a los sectores que han motivado la mayor cantidad de trámites iniciados, la estadística arroja como resultado que de los 518, 291 fueron presentados por docentes, 124 por agentes de la administración central, 46 por efectivos policiales, 35 por empleados de Municipios y Comunas, 19 por agentes del Poder Judicial y 9 del Poder Legislativo, entre los principales sectores.

Contexto

Como se sabe, el Poder Ejecutivo impulsa en la Legislatura –ya cuenta con la aprobación del Senado- un proyecto de ley para crear una comisión que analice el sistema previsional y proponga eventuales modificaciones. La intención es bucear alternativas para reducir un déficit creciente, que en marzo fue de 23 mil millones, en abril de 27.500 y en lo que va de mayo, ya asciende a 30 mil. La estimación es que el año cerrará con un rojo del orden de los 400 mil millones de pesos.

Sobre esa base, y si bien las reformas no están plasmadas aún en ningún texto concreto, se exploran cambios que podrían modificar criterios como la edad y los aportes. La iniciativa genera reparos en el Socialismo –el único senador de ese partido no adhirió a la norma en el momento de la votación- y rechazo de los gremios.

En el marco de la misma discusión promovida desde el gobierno, el Foro Provincial de Previsión Social de Santa Fe se reunió días atrás y concluyó (según consta en el acta respectiva) en que "deberían incrementarse las edades jubilatorias de los regímenes, establecer la igualdad de edad entre los afiliados hombres y mujeres para acceder a los beneficios, y correlativamente, incrementar los años de servicios con aportes". A modo de "recomendación", plantearon impulsar una modificación de la normativa en el sentido mencionado. Integran el Foro, las Cajas de profesionales, las cajas municipales y demás entes previsionales públicos de la provincia.

"No apurarse"

Atento al incremento en la iniciación de trámites jubilatorios sobre un organismo altamente deficitario, el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, insistió en la necesidad de apelar "de manera urgente" a una nueva "reingeniería" del régimen. "Los números no cierran desde hace tiempo, y si el problema no se enfrenta y se le busca una solución, se agrava", sostuvo, ante la consulta de El Litoral.



Boasso se refirió al incremento en abril del número de trámites para acceder al beneficio. "Registramos ese aumento como si la gente creyera que se tiene que apurar para jubilarse porque si hay una modificación, va a afectar sus derechos. Y no es así –aseveró-. No es así en ningún lugar del mundo porque todas las modificaciones que se puedan llegar a implementar serán progresivas. Hipotéticamente, si se incrementara la edad, no le va afectar a la persona que hoy tiene 59 años; no la va a afectar porque no va a cumplir 65 de un día para el otro. En todos los regímenes del mundo se ha ido incrementando (la edad) en el tiempo. Entonces... tranquilos todos; tranquilos", recomendó.

En otro orden, intentó despejar temores respecto de una eventual transferencia del organismo. "En innumerables oportunidades, el gobernador ha dicho que va a seguir defendiendo la Caja en el ámbito provincial. Por lo tanto, aventar ese riesgo de que se va a transferir como en el 'menemato'-, es erróneo. Como también lo es pensar que va a venir un sistema de capitalización como el de las AFJP. No; la decisión política del gobernador es muy clara en ese sentido, así como la de respetar derechos de proporcionalidad de los haberes respecto de los sueldos".

De todos modos, insistió en que "la reingeniería" del organismo "es imprescindible, porque no se puede seguir jubilando gente a los 53 ó 54 años puesto que ya no son viejos", sentenció. Frente a ello, volvió a recomendar "tranquilidad". "No hay que salir corriendo para jubilarse porque cualquier modificación se va a implementar paulatinamente.", concluyó.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.