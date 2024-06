Andrea Rincón: “Hoy no dejo entrar a ningún tipo a mi vida”

Andrea Rincón estuvo con Jey Mammón en su programa “Jey 990”, por Radio Splendid AM 990, y se animó a contar cómo vivió la violencia de género. “En la vida, de 20 personas, 19 te cagan. Una vale oro y en la vida voy juntando gente que vale oro. Fueron muchos años de ser golpeadas por tipos, tuve una fractura expuesta. Salí de los golpes, pero me quedé en otro tipo de violencia. El tipo narcisista es tremendo”, comenzó a contar la actriz.

“Necesito una persona que sepa hablar, que pueda decirme qué le pasa. El amor es cuidarte en tu debilidad. Hoy no dejo entrar a ningún tipo en mi vida, estoy en un momento de introspección. Dejé entrar tipos a mi vida que después vi que me hablaban durante 10 años por redes y no sabían lo que querían. El amor es para toda la vida y quiero un compañero, un compañero de vida, de a dos es mucho más fácil”, continuó.

“Una relación tóxica nunca es de a uno. Tuve 3 amores de esos intensos que sentí que me moría de amor. Yo empecé a buscar y no encontraba la solución, lo que encontraba me daba miedo. Entonces cuando viene una amiga que se hizo cristiana… yo era la que les decía yo soy el diablo cuando me golpeaban la puerta los cristianos. Me pusieron la mano en la espalda, me dijeron fuera demonio y empecé a convulsionar en el piso. Yo no sé como se explica, no sé qué es, algo sucedió, pero hay algo que se manifestó y algo pasó, sería muy obtuso decir no creo. Algo me pasó y creo”, siguió contando Rincón.

“Ahora entiendo que hay alguien que ve todo, no me importa lo que digan de mí. Tuve que bancarme que digan cualquier barbaridad. Al final de la carrera la corona la vamos a tener nosotros, no los que nos metieron la traba que hicieron trampa y nos señalaron con el dedo, la vamos a ganar los incorruptibles. Mi terapeuta me dijo que tenía que dejar de ser una niña y ser una mujer entonces fui y me tatué el símbolo de la mujer”, cerró la actriz.

Fuente: Paparazzi