Melania Trump rompió una tradición histórica de la Casa Blanca: de cuál se trata

A pesar de que ya pasaron unos días, la espuma por las elecciones en los Estados Unidos en las que Donald Trump ganó y volverá a ser el Presidente de los norteamericanos desde el 20 de enero del 2025, no cesa. En este sentido, luego del triunfo del magnate, comenzó el periodo de transición entre el mandatario saliente, Joe Biden, y el flamante electo. Sin embargo, la esposa del nacido en Nueva York -Melania Trump- decidió romper con una tradición protocolar con mucha historia.



Melania rechazó un invitación de la actual primera dama Jill Biden que forma parte de este periodo de transición mencionado con anterioridad. Esta decisión generó sorpresa porque es la primera vez que sucede en estos tiempos modernos. Conocé de qué se trata.

Cuál fue la tradición que Melania Trump no cumplió en el cambio de mandato de presidente de Estados Unidos

Melania Trump, ex primera dama y futura primera dama a partir del 20 de enero, rompió con una tradición al rechazar la invitación de Jill Biden, quien actualmente ocupa ese cargo, para tomar el té en la Casa Blanca y recorrer la mansión ejecutiva. Esta decisión, rompe con una costumbre de décadas.

El encuentro estaba programado para el miércoles pasado, sin embargo, horas antes mediante la red social X (ex Twitter) comunicaron que Melania no acompañaría al presidente electo, Donald Trump, a la Casa Blanca para su reunión con el actual mandatario, Joe Biden. Este ritual tiene una antigüedad de varias décadas en donde se reúne el presidente saliente y el electo pero también, participan las esposas.

Al no asistir, altos funcionario de la Casa Blanca aseguran que la actual primera dama, Jill Biden, le dio a Donald Trump una carta escrita a mano en donde felicita a Melania Trump. También, expresaba la disposición de su equipo para ayudar con la trasición.

Sorprende esta decisión, sin embargo, debemos recordar que cuando Trump fue elegido presidente por primera vez en el 2016, Michelle Obama -entonces primera dama- invitó a Melania a tomar el té y realizar la visita guiada por la Casa Blanca. No obstante, cuando a Trump le tocó abandonar el cargo en 2020, ni él ni su esposa invitaron a los Biden.

Cuál es la opinión de una experta en primeras damas

Anita McBride, experta en primeras damas de la American University y que se desempeñó como jefa de gabinete de Laura Bush durante el segundo mandato del expresidente George W. Bush, manifestó: "Es diferente esta vez". Además, agrega: “Ella sabe en lo que se está metiendo, no necesita una visita guiada. Me gusta ver que se mantenga la tradición, pero la señora Trump nos ha demostrado durante años que hará las cosas a su manera y no se dejará agobiar por las expectativas que los demás tienen de ella”.

