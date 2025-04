Apatía y desconocimiento de la gente para las elecciones del próximo domingp

Quizá como nunca antes se percibe una apatía por demás generalizada para las elecciones del próximo domingo. En otras elecciones, cuando nos encontramos a tan solo un día del cierre de las campañas de los partidos, la gente ya estaba interiorizada e inmiscuida en la campaña, en esta oportunidad la apatía es total y el desconocimiento alarmante.

El domingo vamos a tener unas elecciones en donde el votante no solo no sabe a quién va a votar, si no que ni siquiera sabe para qué se vota ni por qué se vota.

Este desconocimiento generalizado, en algunos casos fogoneado por los mismos dirigentes políticos, solo consigue una calidad institucional precaria y deslegitima a cualquiera de los candidatos. El domingo cuando algunos de los que se presenta esté levantando los brazos y brindando por su triunfo, debe tener muy en cuenta que su legitimación es nula y que si no fuera por la obligatoriedad del sufragio, la concurrencia sería casi insignificante.