No festejan el fin del cepo al dólar: el sector que está recalculando tras el "veranito" cambiario

La tan anunciada flexibilización cambiaria, que en la práctica implica un adiós al cepo, provocó un torbellino de preguntas entre los miles de freelancers argentinos que exportan sus servicios al mundo.

¿Cómo impacta esta nueva era? La respuesta inicial trae alivio, pero también matices importantes a tener en cuenta. La noticia para la legión de profesionales independientes que facturan al exterior es que el límite anual sigue siendo u$s36.000, que pueden atesorar en billete físico o mantener en cuentas bancarias dolarizadas dentro del país.

Este umbral, que permitía a muchos resguardar sus ganancias sin la obligación de pesificarlas, sigue siendo una pieza clave en su planificación financiera.

Qué cambia para los freelancers con la salida del cepo

La dinámica del tratamiento cambiario para los exportadores de servicios experimentó, con el fin del cepo, modificaciones importantes. Una de las principales novedades es el fin de la distinción basada en el monto facturado anualmente.

"Aquellos freelancers que superaban el límite de los u$s36.000 anuales y los que se mantenían por debajo ahora comparten un mismo esquema cambiario unificado para todos sus ingresos provenientes del exterior", señala a iProUP la contadora Liliana Culjak.

Y remarca que "el cambio más significativo y celebrado por este tipo de trabajadores es la habilitación para operar con Contado con Liquidación (CCL)". Esta herramienta, antes vedada para quienes optaban por conservar sus dólares dentro del cupo anual, abre ahora un abanico de posibilidades para girar divisas al exterior de manera más ágil.

Se trata de un recurso que facilita transacciones internacionales y brinda mayor flexibilidad en la gestión de fondos para aquellos freelancers con operaciones globales.

"Si bien se flexibilizan ciertos aspectos, persiste la obligación de ingresar los fondos de sus trabajos a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), el canal oficial", aclara.

Esta normativa, con algunas excepciones puntuales autorizadas por el Banco Central, continúa siendo la regla general para la recepción de los pagos por los servicios exportados.

El nuevo régimen cambiario impacta directamente en una amplia gama de profesionales que impulsan la Economía del Conocimiento argentina hacia el mundo: desde desarrolladores de software y expertos en telecomunicaciones hasta profesionales del marketing digital, diseñadores, consultores, ingenieros, educadores online y creadores audiovisuales.

Todos, independientemente de la elección de tributación (Monotributo o Régimen General, en ambos casos con Factura E de exportación), podrán adherirse a las nuevas directrices.

Sueldos de los freelancers: cuánto ganan

Algo que brota de inmediato entre los trabajadores del rubro que fueron consultados por iProUP es el fastidio por el radical cambio que vivieron los freelancers desde el fortalecimiento del peso.

"Cobraba un sueldo razonable en dólares que, con los cambios que ya sabemos, se devaluó un 30% aproximadamente", dice una diseñadora que trabaja para una firma de EE.UU.

Ante la consulta sobre lo que hicieron para no perder, afirma: "Cursamos notas explicando la necesidad, pero afuera no entienden que la moneda local tenga tantos cambios. Si ellos te pagan u$s1.000, el sueldo es ese. No hay una lógica de paritarias".

Si bien cada contexto se modifica en función del trabajador y la empresa para la que se desempeña, el veranito de los sueldos dolarizados dejó de ser rentable para muchos.

Otro profesional responde lo siguiente cuando se lo consulta por la conveniencia de exportar servicios: "No tengo dudas de que el mercado argentino volvió a ser competitivo. Yo empecé hace unos meses a buscar nuevas oportunidades porque no consigo una suba salarial para la empresa de Colombia en la que estoy".

El salario promedio de perfiles freelancer senior, en tanto, pueden estar entre los u$s3.000 y los u$s6.000, según su especialización, pero son los menos. En tanto, los puestos juniors pueden variar entre los u$s650 y u$s1.000. En 2023 por ejemplo, alcanzaban para lo necesario y hasta permitían un margen de ahorro.

Ahora, equivalen a $1,2 millones. Al considerar que la canasta básica aumentó 4% en marzo y una familia necesitó $1.100.267 para no ser pobre, la realidad en la primera parte de 2025 es muy diferente. Y no parece cambiar sustancialmente para mejor con el levantamiento del cepo.

* Para www.iproup.com