El exdirector para Argentina del Fondo Monetario Internacional (FMI), Héctor Torres, alertó que el país no cumplirá con la acumulación de reservas, una de las principales metas pactadas con el organismo, y cuestionó al Gobierno por insistir en adquirir divisas mediante el endeudamiento. "El FMI quiere que el gobierno compre reservas, no que las alquile”, dijo.

El abogado especializado en derecho internacional económico afirmó que la administración nacional va camino a incumplir con la meta de las reservas que el organismo dispuso en el nuevo acuerdo bilateral, aunque aclaró que, pese a ello, "seguramente vamos a conseguir un waiver, es decir, una dispensa” que vendrá de la mano "de un compromiso que llaman ‘medidas correctivas’”.

En esa línea, adelantó que, ante el incumplimiento, el Gobierno deberá explicar los motivos al directorio y anticipar cómo harán para incorporar más divisas, una de las preocupaciones del FMI. "Hay que decirle al directorio: "No cumplimos con esta meta, pero vamos a hacer esto y esto para cumplir con las metas siguientes de acumulación de reservas", afirmó.

Torres criticó la postura del Ejecutivo de no comprar reservas en el mercado de cambios y en lugar de ello querer conseguir dólares mediante endeudamiento externo, lo que consideró como un enfoque desequilibrado. “Evidentemente va a requerir algo más que tomar créditos afuera", anticipó y cuestionó: "Tomar crédito es alquilar reservas, es tomar deuda para armar reservas disponibles. El FMI quiere que el gobierno compre reservas, no que las alquile”, expresó en declaraciones al canal NET Tv.





Héctor Torres habló de un "dólar planchado" por el año electoral

En ese sentido, el abogado marcó una distinción entre alquilar y comprar reservas. Para Torres, emitir pesos para sumar dólares en el BCRA no contradice el compromiso oficial de no emitir. “Con este gobierno, el compromiso es no emitir de forma espuria. Pero emitir pesos para comprar reservas no creo que sea lo que tenían en la cabeza cuando decían "No vamos a emitir", pero es mucho mejor tener un pasivo en la moneda propia que en una que no es propia”, diferenció.

En otro pasaje de la entrevista, se refirió a la posibilidad de que la compra de dólares derive en inflación. Torres consideró que no siempre es necesario absorber los pesos emitidos, como hacía Federico Sturzenegger en su gestión al frente del Banco Central. “Depende del grado de monetización de la economía, depende del grado de demanda de pesos que haya en este momento”, aclaró, aunque admitió que en contextos de metas de inflación y libre movilidad de capitales, la esterilización era una práctica habitual.

Torres también señaló la dificultad de Argentina para sostener un superávit comercial robusto en un momento del año que suele ser clave por el ingreso de divisas del agro. “Estamos en un escenario de superávit límite”, dijo, y agregó que, en estas condiciones, el Gobierno podría verse obligado a rever su postura respecto a la intervención en el mercado cambiario. “El gobierno ha estado interviniendo fuerte en el mercado de futuros […] para alentar lo que se llama carry trade”, aseguró.

A propósito de la posición del Gobierno de no comprar dólares hasta que toque el piso de la banda cambiaria, Torres consideró que es una postura que se encuadra en un año electoral. "Yo estoy convencido de que detrás de esa posición tan inflexible de "no vamos a comprar dentro de la banda" está la idea de tener un dólar muy planchado para el mes de octubre, que obviamente da esta sensación de bienestar, esa sensación de crecimiento de los salarios en dólares, aunque en términos reales no necesariamente sea así. Y electoralmente puede ser importante, es una apuesta política", afirmó.

Fuente: Ámbito