Pullaro consideró que tras las elecciones de octubre "viene una etapa de diálogo"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reivindicó el rol de la Región Centro como "una alternativa para el país" y defendió un modelo que se apoye en el equilibrio fiscal para propiciar el desarrollo del campo y la industria, como únicas vías posibles de crecimiento.

En vísperas de un nuevo encuentro en Córdoba con sus pares Martín Llaryora (de la provincia anfitriona) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y en una entrevista con La Voz, el mandatario respondió a una consulta periodística considerando que, a nivel electoral, "el Gobierno nacional tiene un nivel de adhesión importante. Creo que Milei tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Pero una cosa es ganar las elecciones y otra cumplir los objetivos que, en este caso, entiendo que son de generar una mayoría en el Congreso. Y eso será muy difícil. Con lo cual creo que se viene una etapa que va a estar muy buena de diálogo con quienes queremos que a la Argentina le vaya bien y no vuelva atrás".

En ese sentido, manifestó no creer que el primer mandatario nacional lo tenga catalogado como "un enemigo"; idea que cobró fuerza en los últimos días. En todo caso, asumió que el Presidente "tiene un carácter un poco fuerte", que se expresa ante cuestiones que se le pueda plantear, pero que la relación es "tensa, pero muy buena".

Sintonías e interferencias

De todos modos, más allá de dejar en claro las coincidencias, se cuidó de ratificar también las discrepancias. "Es un gobierno en el que hay muchos funcionarios porteños, entonces les cuesta entender la lógica del interior productivo, que un productor no se lleva la plata del país, ni a paraísos fiscales, sino que la reinvierte en producción. Y lo mismo en cuanto a nuestros industriales, y por ese hubiese sido un error insistir con las retenciones a las exportaciones. Yo siento que el gobierno nacional está muy enfocado en tener equilibrio fiscal, pero eso termina siendo 'a costa de'. Y creo que el modelo de que el interior produce para volcar recursos en el AMBA está terminado".

Sin perjuicio de lo cual, insistió en que "hemos tenido buena sintonía con el Gobierno nacional. Hemos acompañado la inmensa mayoría de las medidas que apuntaban al equilibrio fiscal, estuvimos en el Pacto de Mayo y nos hemos esforzado para hacer ahorros e inversiones. Pero tenemos inconvenientes muy grandes, que tienen que ver con la infraestructura vial. Hemos invertido muchos recursos de los santafesinos para reparar todas nuestras rutas, pero necesitamos que a las nacionales se las repare o nos las transfieran, y esto no ocurre", desarrolló. Y mencionó en ese contexto también la millonaria deuda con la Caja de Jubilaciones y la falta de una oferta aceptable para resolver el conflicto.

Un modelo con proyección

Previo a un nuevo encuentro de gobernadores, Pullaro identificó a la Región Centro como una plataforma para un modelo alternativo de país, en consonancia con sus pares. Consciente del impacto nacional que tienen las recurrentes fotos conjuntas de los tres gobernadores, de raigambre partidaria diferenciada, pero coincidencia de objetivos y perfiles de gestión, precisó que "nos llevamos muy bien, tenemos intereses comunes que defendemos. Sentimos que la Región Centro puede ser una alternativa para un país diferente. Ninguno de nosotros debate en tono agresivo o está pensando en destruir al adversario político. Creemos en el diálogo y en la construcción política común. Cada vez que le fue bien al interior, le fue bien a la Argentina", puntualizó.

Al ser llevado al terreno de la construcción de una propuesta electoral sobre esa base, aclaró que "no puedo hablar por Frigerio. Pero tenemos mucha sintonía con Martín Llaryora y, por supuesto, con el ex gobernador Juan Schiaretti. Los modelos de nuestras provincias son muy similares: equilibrio fiscal, obra pública como motor de desarrollo y apoyo al campo y la industria", aseguró.

En tal sentido, apostó a una concepción que, a diferencia de lo habitual en la Argentina, privilegie pautas de gestión antes que encuadres ideológicos. "Yo soy un hombre de la Unión Cívica Radical. Ellos vienen de un peronismo distinto al kirchnerismo, y eso nos acerca. Me siento muy cómodo gestionando al lado de Llaryora. Es una persona que parece haber nacido para estar en ese lugar, por su experiencia y capacidad de gestión", reconoció.

El mandatario santafesino no ocultó su cercana relación con el gobernador cordobés: "Sí, hablo mucho con Llaryora. Es una de las personas con más experiencia de los gobernadores. Yo, que soy un poquito más joven, lo escucho mucho. También escucho a Rogelio Frigerio, por su experiencia en la función pública", dijo.

Sobre el rol de Juan Schiaretti y un posible armado político con foco en 2027, el santafesino fue categórico: "Es una persona de referencia para muchos gobernadores. Logró consolidar un modelo en Córdoba que ha trascendido la provincia. Creo que, a esta altura de su vida, trasciende los partidos políticos. Cada vez que lo escucho veo una claridad enorme sobre el rumbo que debería tener la República Argentina".

Inseguridad y violencia

El gobernador describió la lucha contra el crimen organizado en Rosario como su desafío más urgente. "Llegamos al gobierno en el peor momento: 290 homicidios el año anterior. El año pasado tuvimos alrededor de 90, bajó casi el 70 por ciento. Hubo un plan, un método, y leyes que nos permitieron ser muy duros con aquellos que se sentían dueños de la vida y de la muerte en la ciudad".

Sin embargo, aclaró que la situación no está resuelta: "Estamos conteniendo la situación. Rosario está renaciendo, pero no puedo decir que lo que pasó está terminado. Avanzamos día a día con un plan basado en inteligencia criminal, análisis y equipamiento. La clave es no aflojar".

Sobre el asesinato de un niño en la ciudad de Frontera, en el límite con Córdoba, remarcó la coordinación con Llaryora: "Es muy difícil frenar el impulso asesino de una persona. Pero no hay impunidad: en tres días detuvimos a tres responsables y es probable que reciban prisión perpetua. Ese mensaje es fundamental para disuadir al delito".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.