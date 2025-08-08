Karina Milei y Mauricio Macri sellan alianza LLA–PRO para disputar juntos la Ciudad de Buenos Aires

Karina Milei y Mauricio Macri acordaron que La Libertad Avanza y el PRO competirán juntos en CABA el 26 de octubre.

La alianza llevará solo el nombre del partido libertario y busca defender el plan económico de Javier Milei y “dar la batalla cultural” hasta 2027.

La decisión de Macri se vinculó al mal resultado del PRO en las legislativas porteñas de mayo, donde Silvia Lospennato quedó tercera y LLA ganó con Manuel Adorni.

El objetivo es frenar el avance del kirchnerismo, que estuvo cerca en votos con Leandro Santoro en mayo.

Cristian Ritondo fue clave en el acuerdo, que también apunta a coordinar estrategias en provincia de Buenos Aires.

El PRO cede protagonismo en su bastión histórico, gobernado por el partido desde 2007, para consolidar el proyecto libertario en la Ciudad.

En una reunión reservada en la Quinta de Olivos, Karina Milei y Mauricio Macri acordaron que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO competirán en alianza en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del próximo 26 de octubre. El encuentro, que se mantuvo en estricto hermetismo y se realizó sin la presencia de Javier Milei ni de Jorge Macri, fue la primera reunión cara a cara entre los máximos referentes partidarios de ambas fuerzas.

El pacto implica que la coalición llevará únicamente el nombre del partido libertario. Según expresó Karina Milei en redes sociales, el acuerdo se basa en “un compromiso innegociable” de defender el plan económico de Javier Milei y “dar la batalla cultural” hasta 2027. La secretaria general de la Presidencia aseguró que “ningún interés personal ni político está por encima del futuro de los argentinos” y advirtió que no permitirán que “recuperen poder quienes quieren volver a destruir el país”.

La decisión de Macri de ceder protagonismo en su bastión político tuvo como telón de fondo el magro resultado del PRO en las elecciones legislativas porteñas de mayo, cuando Silvia Lospennato quedó tercera y el partido no ganó en ninguna comuna. La victoria del vocero presidencial, Manuel Adorni, reforzó la posición de LLA en la negociación.

El acuerdo busca blindar la Ciudad frente al avance del kirchnerismo, que en mayo estuvo cerca de disputar la primera posición con el segundo puesto de Leandro Santoro. Karina Milei agradeció al equipo del PRO, a Macri y a Cristian Ritondo, actor clave en los entendimientos también para la provincia de Buenos Aires.

Se abre ahora un camino de coordinación política y electoral entre ambas fuerzas, con nuevos encuentros previstos, y con el objetivo de asegurar una victoria que consolide el proyecto libertario en el distrito donde el PRO gobernó sin interrupciones desde 2007.