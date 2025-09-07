Con una inversión de más de 800 millones de pesos se larga la remodelación del Bv Santa Fe

La reciente presentación de la Licitación Pública para la remodelación de las veredas en el Bv. Santa Fe por parte de la Municipalidad de Rafaela no es solo un anuncio más en la agenda de obras públicas; es, en realidad, un paso contundente hacia la revitalización del núcleo urbano de la ciudad. Este proyecto es, indudablemente, una manifestación de una visión integral destinada a transformar Rafaela en un lugar más accesible, seguro y moderno para todos sus habitantes.

La ordenanza N.º 5.607, que da luz verde a esta obra, abarca un sector vital del espacio urbano, desde la calle Lavalle hasta Tucumán, y proporciona desde su inicio un contexto claro sobre la importancia de estas intervenciones. En un mundo donde la vida citadina se ve cada vez más impacted por factores como la movilidad y la accesibilidad, es fundamental que nuestros espacios públicos sean adaptados para responder a las necesidades tanto de residentes como de visitantes. La remodelación de las veredas no solo se traduce en beneficios estéticos, sino que también tiene un impacto directo en la actividad comercial y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Con una inversión histórica de más de 800 millones de pesos y la implementación del sistema de contribución por mejoras, este proyecto ilustra cómo la colaboración entre la administración municipal y los frentistas puede resultar en un beneficio mutuo. Los ciudadanos no solo se benefician de un espacio público renovado, sino que también asumen una parte proporcional de la responsabilidad por esa mejora, lo que fomenta un sentido de comunidad y pertenencia.

Es interesante destacar que esta intervención no es aislada; se inscribe dentro de un marco más amplio de transformaciones urbanísticas que incluyen la modernización de la Plaza 25 de Mayo y la revitalización del Paseo Comercial. Esta estrategia holística indica que la Municipalidad de Rafaela está comprometida con un desarrollo que contemple no solo la infraestructura, sino también la creación de espacios inclusivos y amigables que fortalezcan el tejido social.

El diseño del proyecto ha abordado criterios de accesibilidad, sostenibilidad y respeto por el patrimonio urbano, elementos imprescindibles para la creación de un entorno urbano que responda a las exigencias del siglo XXI. La inclusión de equipamiento urbano y el tratamiento de solados son aspectos que apuntan a construir una ciudad que respete la historia mientras abraza el futuro.

En conclusión, la remodelación de Bv. Santa Fe en Rafaela representa un esfuerzo significativo por transformar el espacio público en un lugar de encuentro, convivencia y desarrollo. La apuesta por un espacio central moderno y accesible es digna de reconocimiento, y su éxito dependerá del compromiso conjunto de la administración municipal y de una ciudadanía activa y participativa. Es un momento crucial que, sin lugar a dudas, sentará las bases para una Rafaela más próspera e integrada en el futuro.