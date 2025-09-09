Argentina, potencia turística: la riqueza religiosa de Córdoba

Argentina se destaca como una de las grandes potencias turísticas de América, sumando a su variedad de atractivos paisajísticos, gastronómicos y culturales un rico mosaico de sitios religiosos. Desde majestuosas basílicas y catedrales hasta festividades católicas y devociones populares, el país ofrece un amplio espectro de experiencias espirituales.

Une de las joyas arquitectónicas es la Capilla San Bernardo, ubicada en La Playosa, Córdoba, reconocida como la mejor construcción religiosa del mundo en 2017 por ArchDaily. Diseñada por el arquitecto rosarino Nicolás Campodónico, esta obra contemporánea se asienta en un terreno de 10.000 metros cuadrados, a 170 kilómetros de la capital provincial, y fue edificada entre 2010 y 2015 utilizando ladrillos colocados con precisión artesanal.

La capilla, de 92 metros cuadrados, honra a San Bernardo, su patrono local, y destaca por su entorno natural y su innovación arquitectónica. Construida en un pequeño monte, la estructura fue fabricada con materiales reutilizados de una antigua casa rural. Su diseño, con paredes curvas que encierran un patio interior, y una bóveda que se orienta hacia la puesta del sol, permite que la luz natural ilumine el espacio sin necesidad de ornamentación.

En el interior, la simplicidad es clave: no hay crucifijos, altares, bancos ni vitrales. Un madero en cruz y una estatua de San Bernardo iluminada por un hueco circular en el techo son los únicos elementos. Las sombras proyectadas por el madero crean una cruz en la pared cada tarde.

Córdoba se presenta como un destino ideal para el turismo religioso, ofreciendo alternativas que combinan fe, historia y cultura. En su capital, destacan la imponente Catedral frente a la Plaza San Martín y el Monasterio de las Carmelitas Descalzas. Las Estancias Jesuíticas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también son un atractivo importante. Otras localidades, como Alta Gracia y Villa Cura Brochero, enriquecen la experiencia espiritual con sitios emblemáticos que atraen a numerosos visitantes.