Argentina enfrenta a Países Bajos en busca de un lugar en las Finales de la Copa Davis 2025

La Selección argentina de tenis se preparará para enfrentar a Países Bajos este fin de semana en una serie clave por la clasificación a las Finales de la Copa Davis 2025. El sorteo, realizado el jueves en Groningen, determinó que Tomás Martín Etcheverry (64°) abrirá la serie contra Jesper De Jong (79°) este viernes a las 9:00 (hora argentina).

El segundo partido lo disputará Francisco Cerúndolo (21°) contra Botic Van de Zandschulp (82°). Este encuentro tiene un antecedente reciente: Cerúndolo ganó a Van de Zandschulp en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2025.

El sábado, la actividad comenzará nuevamente a las 9:00 con un partido de dobles, seguido por los dos cruces individuales restantes. Argentina, capitaneada por Javier Frana, llega con un ligero favoritismo, en parte por la ausencia de Tallon Griekspoor (31°) en el equipo neerlandés y por la fortaleza de su dúo de dobles, que incluye a Andrés Molteni y a Horacio Zeballos, reciente campeón del US Open en esta categoría.

El equipo albiceleste también cuenta con Francisco Comesaña (61°), quien podría debutar y convertirse en el jugador número 91 en representar al país en la Copa Davis. Por su parte, el capitán neerlandés, Paul Haarhuis, convocó a Jesper De Jong, Botic Van de Zandschulp, Guy den Ouden (161°) y los doblistas Sander Arends y Sem Verbeek.

Los partidos se jugarán en la superficie dura del MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores en Groningen, situado a 180 kilómetros de Ámsterdam. Los encuentros se transmitirán a través de TyC Sports y DSports.

Esta serie se enmarca en los Qualifiers, donde 14 países compiten en siete llaves al mejor de cinco partidos. Los ganadores, junto con el defensor del título, Italia, avanzarán a las Finales, programadas del 18 al 23 de noviembre en Bolonia. Otros enfrentamientos de este fin de semana incluyen Australia-Bélgica, Hungría-Austria, Japón-Alemania, Estados Unidos-República Checa, España-Dinamarca y Croacia-Francia.